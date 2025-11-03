 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Guardiola: „Haalandas jau dabar yra Messi ir Ronaldo lygio žaidėjas“

2025-11-03 11:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 11:11

„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:1 nugalėjo „Bournemouth“ futbolininkus. Pepas Guardiola po šio susitikimo gyrė dublį pelniusį Erlingą Haalandą ir sulygino puolėją su Lioneliu Messi bei Cristiano Ronaldo.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

0

„Mes sužaidėme labai geras rungtynes, o Erlingas vėl jas nulėmė. Tai yra šiek tiek panašu į žaidimą su L. Messi ir C. Ronaldo. Jų įtaka yra tokia didelė.Ar jis jau pasiekė tokį lygį? Ar matote šio vaikino statistikas? O Dieve, taip, žinoma, jis yra tokio pat lygio kaip Cristiano ar Messi.

Skirtumas yra tas, kad Cristiano ir Messi tai daro jau 15 metų. Messi vis dar žaidžia MLS ir pelno po du ar tris įvarčius, tuo tarpu Cristiano tą patį daro Saudo Arabijoje. Visgi jis yra tokiame lygyje ir be jo būtų sunku“, – teigė strategas.

P. Guardiola taip pat tikino, jog E. Haalando ryžtingumas pelnyti įvartį ir noras mokytis yra pagrindinės jo savybės.

„Daug kartų sakiau, kad jį yra nepaprastai lengva treniruoti, kartais esu su juo griežtas. Jis yra visiškai paprastas, nori tai daryti ir gyvena dėl įvarčių“, – kalbėjo strategas.

„Man City“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 19 taškų ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka 6 taškais.

 

