Flickas ragino Rashfordą būti rezultatyvesniu po „Barcelona“ pergalės prieš „Elche“

2025-11-03 10:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 10:53

„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse užtikrintai 3:1 nugalėjo „Elche“ futbolininkus. Katalonų ekipos vyriausiasis treneris Hansi Flickas po šio susitikimo tikino, jog Marcusas Rashfordas turėtų geriau išnaudoti progas ir pelnyti daugiau įvarčių.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

0

„Kai matai, kokias progas jis turi, vienas ar du daugiau įvarčių būtų gerai, taip pat ir jam. Visgi galime būti juo patenkinti. Labai džiaugiuosi dėl jo. Jis gali žaisti tokiame lygyje ir aš esu laimingas, kad jis tai parodo gerbėjams, klubui, komandos draugams, nes jis yra labai svarbus žaidėjas“, – teigė H. Flcikas, paklaustas, kaip patobulėti galėtų „Manchester United“ paskolintas M. Rashfordas.

M. Rashfordas jau prisidėjo prie 12 komandos pelnytų įvarčių per 14 sužaistų rungtynių atstovaujant „Barcelonai“.

„Tiesiog stengiuosi aikštėje daryti teisingus dalykus. Net ir šį kartą galėjau atlikti daugiau rezultatyvių perdavimų arba pelnyti įvarčių, bet kartais priimti sprendimai buvo neteisingi. Visgi tokių dienų bus. Svarbiausia yra komanda, mes laimėjome, džiaugiuosi dėl to.

Mano dėmesys nėra tiek sutelktas į rezultatą. Jei darau tinkamai dalykus, žinau, kad galėsiu pelnyti įvarčius ar atlikti rezultatyvius perdavimus. Mano dėmesys yra sutelktas į komandą, kaip sukurti santykius ir jaustis patogiai“, – po rungtynių kalbėjo M. Rashfordas.  

