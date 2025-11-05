„Atletico“ užtikrintai įveikė „Royale Union SG“, „Juventus“ ir „Sporting“ dvikova baigėsi lygiosiomis

Julianas Alvarezas pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0.
Conoras Gallagheris antrajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Rossas Sykesas smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2. Marcosas Llorente rungtynių pabaigoje tiksliu smūgiu įtvirtino „Atletico“ pergalę rezultatu 3:1.
Tuo tarpu kitas susitikimas tarp Turino „Juventus“ ir Lisabonos „Sporting“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.
Maximiliano Araujo rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Sporting“ į priekį 1:0.
Dušanas Vlahovičius tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
D. Vlahovičius pelnė devynis įvarčius per 20 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje. Tik Cristiano Ronaldo (12) ir Gonzalo Higuainas (10) pelnė daugiau įvarčių po tiek pat rungtynių skaičiaus atstovaudami „Juventus“ šiame turnyre.
„Juventus“ nelaimėjo pirmų 4 žaistų rungtynių Čempionų lygoje trečią kartą klubo istorijoje.
