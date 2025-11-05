 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA čempionai pratęsė įspūdingą sezono startą

2025-11-05 08:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 08:55

Įspūdingą sezono startą tęsia Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionai Oklahomos „Thunder“ (8/0).

Sh.Gilgeousas-Alexanderis vėl buvo sunkiai stabdomas (Scanpix nuotr.)

Įspūdingą sezono startą tęsia Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionai Oklahomos „Thunder“ (8/0).

REKLAMA
0

Šįkart „Thunder“ apsilankė Los Andželo „Clippers“ (3/4) tvirtovėje, kur šventė pergalę 126:107 (23:33, 33:24, 38:29, 32:21).

Šeimininkai ambicingai pradėjo rungtynes ir greitai įgijo 13 taškų persvarą (33:20), bet dar iki pertraukos jis ištirpo ir tik Ivica Zubaco dvitaškis į pertrauką leido „Clippers“ išsinešti minimalų pranašumą – 57:56.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo kėlinio starte „Clippers“ dar pavyko šiek tiek atitolti (70:65), bet Shai Gilgeousas-Alexanderis galingai uždarė kėlinį ir „Thunder“ jau buvo priekyje – 94:86.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių epizodai:

Paskutinį ketvirtį svečiai pradėjo 11:0 ir pratęsė spurtą iki 17:0 bei taip nuramino visas „Clippers“ ambicijas pakovoti dėl pergalės – 105:86.

REKLAMA

8 pergalės – geriausias „Thunder“ sezono startas klubo istorijoje.

Nugalėtojams Sh.Gilgeousas-Alexanderis per 29 minutes surinko 30 taškų (9/14 met., 8/9 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 12 rezultatyvių perdavimų ir 3 blokus.

„Clippers“: Jamesas Hardenas 25 (7/17 met.), Johnas Collinsas 17, Derrickas Jonesas 16, Brookas Lopezas 12, Bogdanas Bogdanovičius 11.

„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 30 (9/14 met., 8/9 baud., 12 rez. perd., 3 blk.), Isaiah Joe 22 (6/10 trit.), Casonas Wallace'as ir Aaronas Wigginsas po 12, Chetas Holmgrenas 11 (3 blk.), Isaiah Hartensteinas 10 (4 per. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų