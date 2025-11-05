NBA čempionai pratęsė įspūdingą sezono startą

Šįkart „Thunder“ apsilankė Los Andželo „Clippers“ (3/4) tvirtovėje, kur šventė pergalę 126:107 (23:33, 33:24, 38:29, 32:21).
Šeimininkai ambicingai pradėjo rungtynes ir greitai įgijo 13 taškų persvarą (33:20), bet dar iki pertraukos jis ištirpo ir tik Ivica Zubaco dvitaškis į pertrauką leido „Clippers“ išsinešti minimalų pranašumą – 57:56.
Trečiojo kėlinio starte „Clippers“ dar pavyko šiek tiek atitolti (70:65), bet Shai Gilgeousas-Alexanderis galingai uždarė kėlinį ir „Thunder“ jau buvo priekyje – 94:86.
Rungtynių epizodai:
Paskutinį ketvirtį svečiai pradėjo 11:0 ir pratęsė spurtą iki 17:0 bei taip nuramino visas „Clippers“ ambicijas pakovoti dėl pergalės – 105:86.
8 pergalės – geriausias „Thunder“ sezono startas klubo istorijoje.
Nugalėtojams Sh.Gilgeousas-Alexanderis per 29 minutes surinko 30 taškų (9/14 met., 8/9 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 12 rezultatyvių perdavimų ir 3 blokus.
„Clippers“: Jamesas Hardenas 25 (7/17 met.), Johnas Collinsas 17, Derrickas Jonesas 16, Brookas Lopezas 12, Bogdanas Bogdanovičius 11.
„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 30 (9/14 met., 8/9 baud., 12 rez. perd., 3 blk.), Isaiah Joe 22 (6/10 trit.), Casonas Wallace'as ir Aaronas Wigginsas po 12, Chetas Holmgrenas 11 (3 blk.), Isaiah Hartensteinas 10 (4 per. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!