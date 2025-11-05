 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Vilius Gaubas Limoje pralaimėjo Peru teniso talentui Gonzalo Bueno

2025-11-05 08:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 08:59

Limoje (Peru) prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „Igma Open“ vyrų teniso turnyro pagrindinis etapas, kurio starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-130) per 1 val. 34 min. 4:6, 3:6 nusileido 21-erių Gonzalo Bueno (ATP-217) iš Peru.

Vilius Gaubas | Scanpix nuotr.

Limoje (Peru) prasidėjo ATP „Challenger" serijos „Igma Open" vyrų teniso turnyro pagrindinis etapas, kurio starte 20-metis Vilius Gaubas (ATP-130) per 1 val. 34 min. 4:6, 3:6 nusileido 21-erių Gonzalo Bueno (ATP-217) iš Peru.

0

V. Gaubas pirmojo seto antrajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, tačiau penktajame geime G. Bueno atsakė tuo pačiu. Šeštajame ir septintajame geimuose tenisininkai ir vėl apsikeitė laimėtomis varžovų padavimų serijomis, o lemiamu tapo devintasis geimas, kuriame V. Gaubas pralaimėjo savuosius padavimus.

Antrąjį setą V. Gaubas pradėjo pralaimėdamas tris geimus iš eilės ir nesugebėjo atsitiesti.

Nors abu žaidėjai yra gimę 2004 m. ir abu puikiai rungtyniavo jaunių teniso laikais, tačiau anksčiau jie korte nebuvo susitikę.

G. Bueno 2022 m. ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge rikiavosi net 5-as. 2022 m. „Roland Garros“ jaunių dvejetų finale G. Bueno su tautiečiu Ignacio Buse 4:6, 0:6 pralaimėjo Edui Butvilui ir kroatui Mili Poljičakui.

Vyrų tenise G. Bueno dabar yra netoli sau rekordinės pozicijos ATP reitinge (205-os vietos). Per karjerą Peru tenisininkas yra laimėjęs 6 profesionalų vienetų turnyrus: po 3 ITF ir ATP „Challenger“ turuose. Visi jo titulai iškovoti žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir turnyre Peru.

Šių metų rugpjūtį G. Bueno tapo ATP „Challenger“ turnyro Čekijoje nugalėtoju. Spalį Peru tenisininkas dar neblogai pasirodė tokio paties rango turnyre Brazilijoje, kur pasiekė ketvirtfinalį.

Pergalę iškovojusio G. Bueno aštuntfinalyje lauks argentinietis Alexas Barrena (ATP-172), kuris 6:4, 6:4 nugalėjo Franco Roncadelli (ATP-366).

V. Gaubas Peru dalyvaus ir dvejetų varžybose. Pirmajame rate lietuvis su libaniečiu Hady Habibu bandys nugalėti argentinietį Federico Agustiną Gomezą ir venesuelietį Luisą Davidą Martinezą.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Limoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

