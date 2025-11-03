 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edo Butvilo Helsinkyje lauks Novako Djokovičiaus skriaudikas

2025-11-03 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 18:51

Helsinkyje (Suomija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikaciją įveikęs 21-erių Edas Butvilas (ATP-267) pirmadienį sužinojo, kad pagrindinio etapo starte turės žaisti su antru pagal skirstymą 22-ejų italu Luca Nardi (ATP-81).

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.

Helsinkyje (Suomija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikaciją įveikęs 21-erių Edas Butvilas (ATP-267) pirmadienį sužinojo, kad pagrindinio etapo starte turės žaisti su antru pagal skirstymą 22-ejų italu Luca Nardi (ATP-81).

0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

L. Nardi 2021 m. rikiavosi 17-as ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge, o perėjimas į vyrų tenisą jam buvo labai sklandus ir sėkmingas. Italas jau įsitvirtino ATP reitingo šimtuke, o šių metų kovą buvo pasiekęs net 67-ą poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Nardi per karjerą yra laimėjęs 10 profesionalų vienetų turnyrų: 3 – ITF ir 7 – ATP „Challenger“ turuose.

Italas pernai pribloškė pasaulį ATP 1000 turnyre Indian Velse (JAV). Ten L. Nardi 6:4, 3:6, 6:3 nugalėjo patį Novaką Djokovičių, kai serbas dar buvo pirmoji pasaulio raketė. L. Nardi tuo metu reitinge buvo 123-ias ir tapo žemiausiai reitinguotu tenisininku, nugalėjusiu serbą ATP 1000 serijos arba „Didžiojo kirčio“ turnyruose.

Šio sezono pradžioje L. Nardi pralaimėjo ATP „Challenger“ turnyro Vokietijoje finalą, o birželį Italijoje pasiekė pusfinalį. Rugpjūtį L. Nardi sėkmingai žaidė ATP 1000 serijos turnyre Sinsinatyje (JAV), kur su „lucky loser“ statusu pateko į pagrindinį etapą, ten laimėjo net 3 mačus ir tik aštuntfinalyje nusileido Carlosui Alcarazui.

Tiesa, į Helsinkį L. Nardi atvyko po gana prasto laikotarpio. Iš paskutinių 7 mačų italas laimėjo vos 1. Visgi, reikia pažymėti, kad L. Nardi dažniausiai dalyvauja aukšto lygio ATP turo turnyruose, o į „Challenger“ turą užsuka vis rečiau.

E. Butvilui pergalė atneštų 13 ATP vienetų reitingo taškų ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų Norvegijos atstovas Viktoras Durasovičius (ATP-247) arba vos 18-os metų italas Federico Cina (ATP-209). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 5 ATP vienetų reitingo taškus ir 1890 eurų.

E. Butvilui trūksta apie 50 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Šią ribą lietuviui leistų peržengti patekimas Helsinkyje į finalą.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

