Edas Butvilas Helsinkyje nesugebėjo sustabdyti vieno iš favoritų

E. Butvilas šiame mače pirmasis galėjo perimti iniciatyvą, bet penktajame geime nerealizavo abiejų „break pointų“. L. Nardi savo progos laukė iki pat dešimtojo geimo, kai pirmu bandymu laimėjo „break pointą“ ir, tuo pačiu, užbaigė setą.
Antrajame sete lietuvis anksti pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliu bandė vytis italą (1:4). Deja, daugiau „break pointų“ lietuvis nesusikūrė, o aštuntajame geime dar pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.
L. Nardi po pirmųjų savo padavimų laimėjo 78 proc. įžaistų kamuoliukų, o E. Butvilas – 65 proc.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
L. Nardi 2021 m. rikiavosi 17-as ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge, o perėjimas į vyrų tenisą jam buvo labai sklandus ir sėkmingas. Italas jau įsitvirtino ATP reitingo šimtuke, o šių metų kovą buvo pasiekęs net 67-ą poziciją.
L. Nardi per karjerą yra laimėjęs 10 profesionalų vienetų turnyrų: 3 – ITF ir 7 – ATP „Challenger“ turuose.
Italas pernai pribloškė pasaulį ATP 1000 turnyre Indian Velse (JAV). Ten L. Nardi 6:4, 3:6, 6:3 nugalėjo patį Novaką Djokovičių, kai serbas dar buvo pirmoji pasaulio raketė. L. Nardi tuo metu reitinge buvo 123-ias ir tapo žemiausiai reitinguotu tenisininku, nugalėjusiu serbą ATP 1000 serijos arba „Didžiojo kirčio“ turnyruose.
Šio sezono pradžioje L. Nardi pralaimėjo ATP „Challenger“ turnyro Vokietijoje finalą, o birželį Italijoje pasiekė pusfinalį. Rugpjūtį L. Nardi sėkmingai žaidė ATP 1000 serijos turnyre Sinsinatyje (JAV), kur su „lucky loser“ statusu pateko į pagrindinį etapą, ten laimėjo net 3 mačus ir tik aštuntfinalyje nusileido Carlosui Alcarazui.
Tiesa, į Helsinkį L. Nardi atvyko po gana prasto laikotarpio. Iš paskutinių 7 mačų italas laimėjo vos 1. Visgi, reikia pažymėti, kad L. Nardi dažniausiai dalyvauja aukšto lygio ATP turo turnyruose, o į „Challenger“ turą užsuka vis rečiau.
E. Butvilas gavo 5 ATP vienetų reitingo taškus ir 1890 eurų. Lietuviui trūksta apie 45 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
