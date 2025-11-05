 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Vokietaitis pelnė 15 taškų prieš Djuko universitetą

2025-11-05 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 08:37

Vasarą komandą Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) pakeitęs Matas Vokietaitis sezoną su Teksaso universiteto „Longhorns" (0/1) pradėjo nesėkme.

M.Vokietaitis buvo šalia dvigubo dublio prieš legendinį universitetą (Scanpix nuotr.)

Vasarą komandą Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) pakeitęs Matas Vokietaitis sezoną su Teksaso universiteto „Longhorns“ (0/1) pradėjo nesėkme.

0

Išvykoje žaidęs Teksaso universitetas 60:75 (33:32, 27:43) neatsilaikė prieš legendinį Djuko universitetą.

Nepaisant pralaimėjimo, šiandien 21-ąjį gimtadienį švenčiantis M.Vokietaitis naujoje komandoje buvo ryškus. Marijampolietis per 23 minutes surinko 15 taškų (3/8 dvit., 9/10 baud.), 8 atkovotus kamuolius, bloką, 5 klaidas ir 4 pražangas.

Rezultatyviau už lietuvį svečių komandoje žaidė vienintelis Daylinas Swainas, įmetęs 16 taškų. Taip pat 15 taškų pelnė Jordanas Pope'as. Nugalėtojams Isaiah Evansas pelnė 23 taškus.

Nesėkme sezoną pradėjo ir Gyčio Nemeikšos atstovaujamas Havajų universitetas (0/1), dramatiškai išvykoje 59:60 (26:33, 33:27) nusiledęs Oregono „Ducks“ (1/0).

24-erių lietuvis per 19 minučių pasižymėjo 8 taškais (1/3 dvit., 2/4 trit.), 4 atkovotais kamuoliais, bloku, 2 klaidomis ir 5 pražangomis.

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Takai Simpkinsas, svečiams 13 įmetė Isaacas Johnsonas.

