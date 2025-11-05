Vokietaitis pelnė 15 taškų prieš Djuko universitetą

Išvykoje žaidęs Teksaso universitetas 60:75 (33:32, 27:43) neatsilaikė prieš legendinį Djuko universitetą.
Nepaisant pralaimėjimo, šiandien 21-ąjį gimtadienį švenčiantis M.Vokietaitis naujoje komandoje buvo ryškus. Marijampolietis per 23 minutes surinko 15 taškų (3/8 dvit., 9/10 baud.), 8 atkovotus kamuolius, bloką, 5 klaidas ir 4 pražangas.
Rezultatyviau už lietuvį svečių komandoje žaidė vienintelis Daylinas Swainas, įmetęs 16 taškų. Taip pat 15 taškų pelnė Jordanas Pope'as. Nugalėtojams Isaiah Evansas pelnė 23 taškus.
Nesėkme sezoną pradėjo ir Gyčio Nemeikšos atstovaujamas Havajų universitetas (0/1), dramatiškai išvykoje 59:60 (26:33, 33:27) nusiledęs Oregono „Ducks“ (1/0).
24-erių lietuvis per 19 minučių pasižymėjo 8 taškais (1/3 dvit., 2/4 trit.), 4 atkovotais kamuoliais, bloku, 2 klaidomis ir 5 pražangomis.
Nugalėtojams 18 taškų pelnė Takai Simpkinsas, svečiams 13 įmetė Isaacas Johnsonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!