  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Lietuvių startas NCAA: Buzelio debiutas ir Krivo pergalė prieš čempionus

2025-11-04 10:10
2025-11-04 10:10

Šąnakt startavo Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) kovos, o savo sezoną pradėjo ir nemaža dalis lietuvių.

P.Murauskas žaidė universaliai (Scanpix nuotr.)

Šąnakt startavo Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) kovos, o savo sezoną pradėjo ir nemaža dalis lietuvių.

Nojaus Indrušaičio atstovaujama Pitsburgo „Panthers“ (1/0) ekipa 74:59 (34:28, 40:31) nugalėjo „Youngstown Penguins“ (0/1) krepšininkus.

N.Indrušaitis per 31 minutę pelnė 13 taškų (1/2 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

„Lipscomb Bisons“ (0/1) ekipa, kurios garbę gina Titas Sargiūnas, 61:105 (26:56, 35:49) pralaimėjo „Vanderbilt Commodores“ (1/0) komandai.

T.Sargiūnas per 22 minutes įmetė 14 taškų (3/5 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą pažeidė taisykles.

Dovydo Butkos atstovaujama Campbello universiteto „Fighting Camels“ (0/1) komanda 64:96 (38:48, 26:48) pralaimėjo Viskonsino „Badgers“ (1/0) ekipai.

D.Butka per 37 minutes įmetė 10 taškų (5/9 dvit.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sykį suklydo.

Vince’o Buzelio Pietų Dakotos „Coyotes“ (0/1) ekipa 79:81 (29:30, 39:38, 11:13) per pratęsimą nusileido Jutos „Tech Trailbazers“ (1/0) krepšininkams.

V.Buzelis per 29 minutes įmetė 8 taškus (1/4 dvit., 0/2 trit., 6/7 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir kartą suklydo.

Manto Juzėno ir Pauliaus Murausko Saint Mary’s „Gaels“ (1/0) komanda 84:58 (35:25, 49:33) nugalėjo Minesotos „Tommies“ (0/1) krepšininkus.

M.Juzėnas per 5 minutes taškų nepelnė (0/1 trit.), po sykį suklydo ir pažeidė taisykles.

P.Murauskas aikštėje praleido 35 minutes, pelnė 17 taškų (2/6 dvit., 3/4 trit., 4/8 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir 2 kartus prasižengė.

Motiejaus Krivo Arizonos „Wildcats“ (1/0) komanda 93:87 (50:46, 43:41) įveikė titulą ginančią Floridos „Gators“ (0/1) ekipą.

M.Krivas per 26 minutes įmetė 6 taškus (2/5 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Augustino Kiudulo Colorado „Rams“ (1/0) ekipa 98:64 (41:27, 57:37) sutriuškino Incarnate universiteto „Cardinals“ (0/1) krepšininkus.

A.Kiudulas per 18 minučių įmetė 6 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 sykius prasižengė ir 2 kartus suklydo.

