TV3 Žinios. Prasideda „Rheinmetall“ fabriko statybos; Kaunas nustebino Nausėdą; Kretingoje rasta požeminė kripta

Prezidentas Gitanas Nausėda, panašu, kad uždegs žalią šviesą kandidatui į krašto apsaugos ministrus Robertui Kaunui. Po vakarykščio susitikimo su R. Kaunu, prezidentas pripažįsta, kad jo nuostabai kandidatas atėjo pasiruošęs. Prezidentas neslepia, kad manė, jog kandidatas bus mažiau susipažinęs su krašto apsauga. Tiesa, galutinio sprendimo G. Nausėda dar nepriėmė, esą jis bus artimiausiu metu. Tuo metu R. Kaunas jau formuoja politinę komandą. Prezidentūra ragina išlaikyti tuos pačius viceministrus, kaip ir pas Dovilę Šakalienę, tačiau R. Kaunas tokių pažadų prezidentūrai nedalina.
Kretingos bažnyčios šventoriuje archeologai atrado iki šiol tik legendose minėtą požeminę kriptą. Dar labiau mokslininkus nustebino, kad ji pilna žmonių kaulų. Tad archeologai spėja, jog prieš kelis šimtus metų kriptą vietiniai pavertė kaulyne – vieta laikyti apylinkėse iškastus žmonių kaulus.
