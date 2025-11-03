TV3 Žinios. Adamkui 99-eri; Ar Kaunas bus KAM ministru?; Lukašenka grasina Lietuvai ir Lenkijai

Su prezidentu Gitanu Nausėda susitikęs kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas tikisi, kad prezidento abejones dėl menkos patirties nacionalinio saugumo temomis išsklaidė. Tačiau prie prezidentūros susirinkę apie 50 protestuotojų ragina prezidentą šį kandidatą atmesti. Esą gyvename sudėtingais laikais, tad būtinas patyręs ministras.
Aleksandras Lukašenka paleido grasinimų tiradą Lietuvai ir Lenkijai. Anot Baltarusijos diktatoriaus – tiek Lietuva, tiek Lenkija pačios provokuoja Minską ir Maskvą. A. Lukašenka sako, kad jie su Vladimiru Putinu pasirengę suduoti ir smūgius, jeigu to prireiks ir perspėja, kad viskas veda link karo. Vis tik tokios diktatoriaus kalbos – ne naujiena.
