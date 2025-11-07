 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„NBA Europe“ vadovas atskleidė, kuriuos Europos miestus ir klubus svarstoma įtraukti į naująją lygą

2025-11-07 15:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 15:57

NBA Europe“ projekto generalinis direktorius George‘as Aivazoglou praskleidė paslapties šydą, kurie klubai galėtų startuoti turnyre.

Aiškėja NBA projekto Europoje gairės (Scanpix nuotr.)

NBA Europe“ projekto generalinis direktorius George‘as Aivazoglou praskleidė paslapties šydą, kurie klubai galėtų startuoti turnyre.

0

Pasak jo, ilgalaikes licencijas turėtų gauti Londono ir Mančesterio klubai, taip pat Paryžiaus, Liono, Madrido, Barselonos, Berlyno, Miuncheno, Atėnų, Milano, Romos bei Stambulo komandos.

Pagal užuominas galima suprasti, kad kalbama apie būrį Eurolygos klubų: ASVEL, „Real“, „Barcelona“, „Bayern“, „Panathinaikos“ ir „EA7 Emporio Armani“. Kiek anksčiau „Galatasaray“ prezidentas teigė, kad kalbėjo su „NBA Europe“ atstovais ir gavo pakvietimą į turnyrą.

Londone, Mančesteryje, Paryžiuje ir Romoje būtų steigiami nauji klubai.

Naujas projektas turėtų startuoti 2027 m. spalį.

