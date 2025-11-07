„NBA Europe“ vadovas atskleidė, kuriuos Europos miestus ir klubus svarstoma įtraukti į naująją lygą

Pasak jo, ilgalaikes licencijas turėtų gauti Londono ir Mančesterio klubai, taip pat Paryžiaus, Liono, Madrido, Barselonos, Berlyno, Miuncheno, Atėnų, Milano, Romos bei Stambulo komandos.
Pagal užuominas galima suprasti, kad kalbama apie būrį Eurolygos klubų: ASVEL, „Real“, „Barcelona“, „Bayern“, „Panathinaikos“ ir „EA7 Emporio Armani“. Kiek anksčiau „Galatasaray“ prezidentas teigė, kad kalbėjo su „NBA Europe“ atstovais ir gavo pakvietimą į turnyrą.
Londone, Mančesteryje, Paryžiuje ir Romoje būtų steigiami nauji klubai.
Naujas projektas turėtų startuoti 2027 m. spalį.
