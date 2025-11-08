Lietuvos čempionai sezoną užbaigė sužaisdami lygiosiomis

Rungtynės prasidėjo nemaloniu epizodu - jau 2-ąją rungtynių minutę traumą patyrė ir aikštelę palikti buvo priverstas Eduardas Jurjonas.
24-ąją minutę po tikslaus aukšto perdavimo į priekį vienas prieš vartininką išbėgo Fabien’as Ourega, tačiau jam pelnyti įvartį sutrukdė Deividas Malžinskas.
Likusį pirmojo kėlinio laiką rimtesnių progų nebuvo - kamuolys po smūgių atsidurdavo vartininkų rankose arba šalia vartų.
Arčiausiai pirmojo įvarčio iškart po pertraukos buvo šeimininkai. Tautvydas Burdzilauskas pademonstravo savo greičio savybes ir suspėjęs prie kamuolio atliko pavojingą perdavimą, tačiau Amine’as Benchaib’as pataikė į kairįjį vartų virpstą.
59-ąją minutę gerą progą išsiveržti į priekį turėjo vienas prieš vartus bei jų sargą Tomą Švedkauską atsidūręs Rokas Filipavičius, bet jo smūgis kaire koja buvo netikslus. Gargždiškiai po kelių epizodų nepasinaudojo ir dar geresne galimybe - 11 metrų baudinio realizuoti nepavyko Ignui Venckui.
Iki paskutinio teisėjo švilpuko įvarčių pelnyti niekam taip ir nepavyko. Rungtynės baigėsi lygiosiomis. Gerą progą nukauti čempionus turėjusi „Banga“ sezoną baigė 8-oje turnyrinės lentelės pozicijoje. Tuo tarpu Kauno „Žalgiris” dar kartą papildė savo kraitį ir sezoną užbaigė su 75-iais taškais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!