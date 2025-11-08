 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos čempionai sezoną užbaigė sužaisdami lygiosiomis

2025-11-08 17:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 17:29

Paskutinio šio seozno Lietuvos futbolo A lygos turo rungtynėse į akistatą laikinojoje sostinėje stojo Kauno „Žalgirio“ bei Gargždų „Bangos“ ekipos. Neišnaudotos progos lėmė lygiąsias 0:0 (0:0).

Amine Benchaibas | Klubo nuotr.

Paskutinio šio seozno Lietuvos futbolo A lygos turo rungtynėse į akistatą laikinojoje sostinėje stojo Kauno „Žalgirio“ bei Gargždų „Bangos“ ekipos. Neišnaudotos progos lėmė lygiąsias 0:0 (0:0).

REKLAMA
0

Rungtynės prasidėjo nemaloniu epizodu - jau 2-ąją rungtynių minutę traumą patyrė ir aikštelę palikti buvo priverstas Eduardas Jurjonas.

24-ąją minutę po tikslaus aukšto perdavimo į priekį vienas prieš vartininką išbėgo Fabien’as Ourega, tačiau jam pelnyti įvartį sutrukdė Deividas Malžinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likusį pirmojo kėlinio laiką rimtesnių progų nebuvo - kamuolys po smūgių atsidurdavo vartininkų rankose arba šalia vartų.

REKLAMA
REKLAMA

Arčiausiai pirmojo įvarčio iškart po pertraukos buvo šeimininkai. Tautvydas Burdzilauskas pademonstravo savo greičio savybes ir suspėjęs prie kamuolio atliko pavojingą perdavimą, tačiau Amine’as Benchaib’as pataikė į kairįjį vartų virpstą.

REKLAMA

59-ąją minutę gerą progą išsiveržti į priekį turėjo vienas prieš vartus bei jų sargą Tomą Švedkauską atsidūręs Rokas Filipavičius, bet jo smūgis kaire koja buvo netikslus. Gargždiškiai po kelių epizodų nepasinaudojo ir dar geresne galimybe - 11 metrų baudinio realizuoti nepavyko Ignui Venckui.

Iki paskutinio teisėjo švilpuko įvarčių pelnyti niekam taip ir nepavyko. Rungtynės baigėsi lygiosiomis. Gerą progą nukauti čempionus turėjusi „Banga“ sezoną baigė 8-oje turnyrinės lentelės pozicijoje. Tuo tarpu Kauno „Žalgiris” dar kartą papildė savo kraitį ir sezoną užbaigė su 75-iais taškais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų