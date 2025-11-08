 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Hegelmann“ iškovojo sidabrą

2025-11-08 17:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 17:24

Paskutines A lygos rungtynes sužaidė „Hegelmann“ ir „Sūduvos“ ekipos. Antrajame kėlinyje sėkmingiau žaidę aikštės šeimininkai šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:0) ir iškovojo sidabro medalius.

Kaderas Njoya Abdelis | Klubo nuotr.

Paskutines A lygos rungtynes sužaidė „Hegelmann“ ir „Sūduvos“ ekipos. Antrajame kėlinyje sėkmingiau žaidę aikštės šeimininkai šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:0) ir iškovojo sidabro medalius.

REKLAMA
0

Pirmajame kėlinyje daug pavojingų progų komandoms sukurti nepavyko. Susitikimo pradžioje kamuolį virš vartų pasisiuntė Klaudijus Upstas, vėliau Igno Plūko budrumą patikrino Donatas Kazlauskas. Marijampoliečių gretose smūgiais į Vincento Šarkausko ginamus vartus atsakė Amdou Sabo ir Frankline‘as Tangiri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iškart po pertraukos gerą progą smūgiui turėjo D. Kazlauskas, bet stipriai smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų. Netrukus arti įvarčio buvo sūduviečiai – po Amaro Haidara bandymo kamuolys atsitrenkė į Sidy Sanokho ir sudrebino skersinį.

REKLAMA
REKLAMA

63-iąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – „Sūduvos“ ekipą į priekį tiksliu smūgiu išvedė A. Haidara, o vos po 4 minučių pusiausvyrą atstatė Njoya Abdelas Kaderas.

72-ąją minutę tvirtą žinsgnį link pergalės ir sidabro medalių žengė mėlynai balti – kamuolio sulaukęs N. A. Kaderas suklaidino marijampoliečių vartininką ir nukreipė kamuolį į tuščius vartus.

Sezoną „Hegelmann“ ekipa užbaigė antroje vietoje, o Marijampolės komanda – ketvirtoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų