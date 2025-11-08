„Hegelmann“ iškovojo sidabrą

Pirmajame kėlinyje daug pavojingų progų komandoms sukurti nepavyko. Susitikimo pradžioje kamuolį virš vartų pasisiuntė Klaudijus Upstas, vėliau Igno Plūko budrumą patikrino Donatas Kazlauskas. Marijampoliečių gretose smūgiais į Vincento Šarkausko ginamus vartus atsakė Amdou Sabo ir Frankline‘as Tangiri.
Iškart po pertraukos gerą progą smūgiui turėjo D. Kazlauskas, bet stipriai smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų. Netrukus arti įvarčio buvo sūduviečiai – po Amaro Haidara bandymo kamuolys atsitrenkė į Sidy Sanokho ir sudrebino skersinį.
63-iąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – „Sūduvos“ ekipą į priekį tiksliu smūgiu išvedė A. Haidara, o vos po 4 minučių pusiausvyrą atstatė Njoya Abdelas Kaderas.
72-ąją minutę tvirtą žinsgnį link pergalės ir sidabro medalių žengė mėlynai balti – kamuolio sulaukęs N. A. Kaderas suklaidino marijampoliečių vartininką ir nukreipė kamuolį į tuščius vartus.
Sezoną „Hegelmann“ ekipa užbaigė antroje vietoje, o Marijampolės komanda – ketvirtoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!