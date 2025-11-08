Arlausko klubas Rumunijoje ir toliau ieško pirmosios pergalės – lietuvis prametė visus tritaškius

Lietuvio atstovaujami Galacio CSM (0/7) namie 76:89 (14:30, 25:21, 13:20, 24:18) nusileido Tirgu Murešo CSM (4/3).
M.Arlauskas per 31 minutę surinko 11 taškų (4/7 dvitaškių, 0/5 tritaškių, 3/5 baudų metimų), 5 atkovotus, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, pražangą bei 8 naudingumo balus.
Puolėjas iki šio mačo fiksavo 14 taškų ir 4 atkovotų kamuolių vidurkius.
17 taškų lietuvio komandai surinko Mihailo Jovičičius (5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 12 – Dragosas Axinte (4/7 tritaškių) ir Nathanas Johnsonas (6 atk. kam., 6/6 dvitaškių).
Nugalėtojams 19 taškų pelnė Trey’us Diggsas (3/7 tritaškių), 18 – Goranas Martiničius (4 atk. kam.), 13 – Szabolcsas Santa (7 atk. kam.).
Artimiausios Galacio klubo rungtynės – atsakomasis Rumunijos taurės šešioliktfinalio mačas prieš Sibiu CSU.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!