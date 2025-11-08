„Hapoel“ iškovojo Izraelio taurę ir įveikė Eurolygos komandą – artėja akistata su „Neptūnu“

Sostinės ekipa namie 89:84 (29:24, 23:26, 24:14, 13:20) pranoko Tel Avivo „Hapoel“ bei iškėlė trofėjų.
Likus minutei Elijah Bryantas sumažino skirtumą iki keturių taškų (84:88), tačiau per likusį laiką Eurolygos klubas nepelnė nė taško ir liko be pergalės.
Tel Avivo komandai 19 taškų surinko Antonio Blakeney (5/13 tritaškių), 18 – E.Bryantas (1/6 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), 14 – Vasilije Micičius (0/9 tritaškių, 6 rez. perd.).
Nugalėtojų gretose ryškiai žibėjo Jaredas Harperis – 31 minutė, 33 taškai (6/7 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 12/13 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 pražangos ir 37 naudingumo balai.
15 taškų prie pergalės pridėjo Khadeenas Carringtonas (1/6 tritaškių, 4 klaidos), 12 – Roi’us Huberas (3/6 tritaškių, 4 rez. perd.), 10 – Yovelis Zoosmanas.
Jeruzalės klubas jau antradienį Belgrade priims trijų pergalių seriją Europos taurėje fiksuojantį Klaipėdos „Neptūną“.
Tuo tarpu Tel Avivo ekipa pasitinka dvigubą Eurolygos savaitę – Sofijoje susitiks su Vitorijos „Baskonia“, o su Stambulo „Fenerbahče“ grumsis Miunchene.
