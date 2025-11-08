 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Arsenal“ neišlaikė persvaros prieš „Sunderland“

2025-11-08 21:48
2025-11-08 21:48

Taškus prarado Anglijos „Premier“ lygoje lygos lyderiai.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Per pridėtą laiką įvartį prieš „Sunderland“ praleidusi „Arsenal“ komanda išvykos rungtynes baigė lygiosiomis 2:2.

Pirmajame kėlinyje aktyviau žaidė „Arsenal“, bet vienintelis jo įvartis krito būtent į jų vartus. Baudos aikštelėje kamuolys atšoko Danieliui Ballardui, o šis puikiu smūgiu iš oro pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.

Po pertraukos „Arsenal“ dar labiau pagerino savo žaidimą ir gana greit išlygino rezultatą. Bukayo Saka gavo perdavimą baudos aikštelėje ir iš aštraus kampo sugebėjo pasiųsti jį į artimąjį vartų kampą.

Įkvėpti įvarčio Mikelio Artetos auklėtiniai žaidė dar pavojingiau, o Martinas Zubimendi netrukus sudrebino vartų konstrukcija. Visgi, galiausiai krito ir antrasis įvartis. Fantastišku smūgiu iš už baudos aikštelės Leandro Trossardas išvedė savo komandą į priekį.

Vėliau savo komandą gelbėti jau turėjo Davidas Raya, bet galiausiai nieko savo komandai negalėjo padėti ir jis. Ketvirtą pridėto laiko minutę Brianas Brobbey akrobatišku smūgiu išlygino rungtynių rezultatą.

Per likusias minutes „Arsenal“ dar turėjo šansą išplėšti pergalę, bet didvyriškai kovoję varžovai išlaikė lygų rezultatą.

Po lygiųjų „Arsenal“ turi 26 taškus ir artimiausius varžovus lenkia 7 taškais.

