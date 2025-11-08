Griezmanno dublis užtikrino „Atletico“ pergalę prieš „Levante“ Ispanijos pirmenybėse

Ispanijos sostinės atstovai namuose 3:1 susitvarkė su „Levante“.
Rungtynių pradžioje svečiams itin nepasisekė. Vartininkui atrėmus smūgį jis pataikė į Dela, o šiam nespėjus sureaguoti – atsidūrė vartų tinkle.
Visgi, išlaikyti savo pranašumo ilgai „Atletico“ nesugebėjo. Po kampinio į jų vartus galva kamuolį pasiuntė visiškai laisvais paliktas buvęs ilgametis „Atletico“ akademijos auklėtinis Manuelis Sanchezas.
Situaciją rungtynėse pakeitė keitimai. Vos žengęs į aikštę Antoine`as Griezmannas atsidūrė atakos smaigalyje, kur gavęs puikų Marco Llorente perdavimą pasiuntė kamuolį į vartus.
Negana to, A. Griezmannas rungtynes užbaigė dubliu, kai po atremto Juliano Alvarezo smūgio pirmasis suskubo prie kamuolio bei krisdamas nukreipdamas jį į vartų tinklą.
Nors „Atletico“ kilo daug problemų standartinių situacijų metu, juos gelbėjo vartininkas bei kartą užfiksuota nuošalė po varžovų tikslios atakos.
Pergalė leido „Atletico“ bent laikinai pakilti į trečiąją poziciją lygoje.
