TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Griezmanno dublis užtikrino „Atletico“ pergalę prieš „Levante“ Ispanijos pirmenybėse

2025-11-08 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 21:32

Ispanijos čempionate pergalę šventė Madrido „Atletico“.

Antoine`as Griezmannas | Scanpix nuotr.

Ispanijos čempionate pergalę šventė Madrido „Atletico“.

0

Ispanijos sostinės atstovai namuose 3:1 susitvarkė su „Levante“.

Rungtynių pradžioje svečiams itin nepasisekė. Vartininkui atrėmus smūgį jis pataikė į Dela, o šiam nespėjus sureaguoti – atsidūrė vartų tinkle.

Visgi, išlaikyti savo pranašumo ilgai „Atletico“ nesugebėjo. Po kampinio į jų vartus galva kamuolį pasiuntė visiškai laisvais paliktas buvęs ilgametis „Atletico“ akademijos auklėtinis Manuelis Sanchezas.

Situaciją rungtynėse pakeitė keitimai. Vos žengęs į aikštę Antoine`as Griezmannas atsidūrė atakos smaigalyje, kur gavęs puikų Marco Llorente perdavimą pasiuntė kamuolį į vartus.

Negana to, A. Griezmannas rungtynes užbaigė dubliu, kai po atremto Juliano Alvarezo smūgio pirmasis suskubo prie kamuolio bei krisdamas nukreipdamas jį į vartų tinklą.

Nors „Atletico“ kilo daug problemų standartinių situacijų metu, juos gelbėjo vartininkas bei kartą užfiksuota nuošalė po varžovų tikslios atakos.

Pergalė leido „Atletico“ bent laikinai pakilti į trečiąją poziciją lygoje.

