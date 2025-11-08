Rybakina finale nugalėjo Sabalenką ir laimėjo moterų tenise dar neregėtą pinigų sumą

Mačo pradžioje abi tenisininkės švaistė „break pointus“, kol šeštajame geime E. Rybakina „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją. Vėliau A. Sabalenka pralaimėjo dar du „break pointus“ ir nepavijo E. Rybakinos.
Antrajame sete E. Rybakina vis spaudė varžovę, bet nerealizavo visų 4 „break pointų“, o vėliau pati vos neprisižaidė, kai dešimtajame geime suteikė A. Sabalenkai 2 „set pointus“. Galiausiai teko žaisti pratęsimą, kurį E. Rybakina laimėjo retai matomu – „sausu“ – rezultatu 7:0.
„Elena, tu šiandien tikrai buvai geresnė žaidėja už mane“, – pripažino A. Sabalenka.
E. Rybakina laimėjo 11-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą, o „WTA Finals“ čempione tapo pirmą sykį. Pagal rangą tai yra 2-as svarbiausias E. Rybakinos laimėtas turnyras per karjerą. Didesnę pergalę ji pasiekė tik 2022 m. Vimbldono finale.
Įdomu tai, kad E. Rybakina tik paskutinę akimirką pateko į „WTA Finals“ turnyrą. Ji strigo nemažą sezono dalį, bet į Rijadą atvyko pasiekusi geriausią sportinę formą. Dabar E. Rybakina gali pasigirti 11-os pergalių serija, kurią pasiekti nesutrukdė net ir peties skausmai.
E. Rybakina Rijade laimėjo visus 5 mačus, tad jai atiteko 1500 reitingo taškų ir didžiausias prizas moterų teniso istorijoje – net 5,235 mln. JAV dolerių. Reitinge E. Rybakina aplenks amerikietę Jessicą Pegulą ir pakils į 5-ą poziciją.
Bendrą turnyro prizų fondą sudarė net 15,5 mln. JAV dolerių.
