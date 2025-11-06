Cristiano Ronaldo: „Įvarčius Saudo Arabijoje mušti sunkiau nei Ispanijoje“

„Prancūzų lygoje – tik PSG, visi likę klubai nėra aukšto lygio. „Premier“ lyga gera – numeris vienas pasaulyje. O Ispanijoje, mano nuomone, buvo lengviau mušti įvarčius nei Saudo Arabijoje“, – tvirtino C. Ronaldo vertindamas dabartinę futbolo geopolitiką.
Portugalo teigimu, Prancūzijoje jau penkerius metus dominuoja viena komanda, o likusios neturi tikros konkurencijos.
„Visas Prancūzijos futbolas sukasi apie PSG. Saudo Arabijos lyga šiuo metu yra kur kas stipresnė nei penktasis Europos čempionatas – tai lengvai pamatytų kiekvienas, jei pabandytų bėgioti 38 ar 40 laipsnių karštyje, kaip žaidžiant Rijade. Portugalijoje – mažiau konkurencijos ir mažiau aukšto lygio žaidėjų“, – komentavo C. Ronaldo.
Atsakydamas į klausimą apie kovą dėl „auksinio batelio“, C. Ronaldo išsakė nusivylimą, kad Saudo Arabijos lygos pasiekimai nėra priskiriami prie vertinimo kriterijų.
„Kodėl nevertinami įvarčiai ir pasiekimai Saudo Arabijos lygoje? Ši lyga sparčiai auga, jau pritraukė daugybę žvaigždžių ir investicijų – būtų teisinga lyginti žaidėjo rezultatus globaliai, o ne tik per Europos prizmę.“
Šį sezoną C. Ronaldo per 7 rungtynes „Al-Nassr“ klube pasižymėjo 8 kartus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!