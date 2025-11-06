 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

De Rossi tapo „Genoa“ vyr. treneriu: pradeda darbus siekdamas išgelbėti komandą „Serie A“

2025-11-06 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 19:20

Daniele De Rossi oficialiai paskirtas naujuoju „Genoa" vyr. treneriu ir jau pradėjo darbą su komanda po Patricko Vieiros atleidimo.

Daniele De Rossi | Scanpix nuotr.

Daniele De Rossi oficialiai paskirtas naujuoju „Genoa“ vyr. treneriu ir jau pradėjo darbą su komanda po Patricko Vieiros atleidimo.

0

Italijos spauda ir klubas patvirtino, kad legendinis „Roma“ kapitonas ir buvęs rinktinės saugas sudarė sutartį iki 2026 m. vasaros su galimybe pratęsti dar sezonui, jei komanda išsaugos vietą „Serie A“.

D. De Rossi debiutuoja „Genoa“ treniruotėje ketvirtadienio popietę – klubas skelbia, kad naujasis treneris jau susitiko su žaidėjais ir „Signorini“ sporto centre ruošia taktiką artėjančioms rungtynėms prieš „Fiorentina“. „Genoa“ po tragiško sezono starto, kuriame per 10 rungtynių iškovota vos viena pergalė, o likusios baigėsi nesėkmėmis arba lygiosiomis, šiuo metu užima 18-ą vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. De Rossi tai trečia stotelė trenerio karjeroje, po trumpo laikotarpio SPAL ir „Roma“ trenerio pozicijose praėjusį sezoną, su kuria jis sugebėjo pasiekti UEFA Europos lygos pusfinalį. Pasak „Genoa“ oficialaus pranešimo, klubo vadovybė tikisi, kad energija ir lyderio patirtis padės įkvėpti ekipą kovoti dėl išlikimo.

„Naujas treneris jau susitiko su žaidėjais, penktadienį vyks pristatymas žiniasklaidai bei strategijos apžvalga prieš rungtynes su „Fiorentina“, – rašoma klubo pranešime.

Sutarties finansinė vertė – 800 tūkst. eurų iki sezono pabaigos. Jeigu komanda išliks „Serie A“, D. De Rossi automatiškai pratęs kontraktą dar vienam sezonui. Be to, su treneriu atvyko asistentų korpusas ir techninis štabas, kuriame rikiuojasi „Roma“ laikų bendražygiai.

