„Fiorentina“ planuoja atleisti vyriausiąjį trenerį

Pasak šaltinių, Italijos klubas šiuo metu ieško potencialių strategų, kurie galėtų pakeisti S. Pioli ir nori įvertinti finansinį atleidimo poveikį.
„Fiorentina“ jau yra patyrusi šešis pralaimėjimus „Serie A“ lygoje, keturis susitikimus baigėsi lygiosiomis ir vis dar nėra iškovojusi nei vienos pergalės.
S. Pioli vadovaujama komanda pelnė vos septynis įvarčius per dešimt rungtynių vietiniame čempionate, nepaisant to, jog savo sudėtyje turi Ediną Džeko ir Moise‘as Keanas.
