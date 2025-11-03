 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Fiorentina“ planuoja atleisti vyriausiąjį trenerį

2025-11-03 17:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 17:36

„Fiorentina“ po savaitgalį Italijos „Serie A“ lygoje patirto pralaimėjimo prieš „Lecce“ nusprendė atsisveikinti su vyriausiuoju treneriu Stefano Pioli, praneša „Goal“.

Stefano Pioli | Scanpix nuotr.

0

Pasak šaltinių, Italijos klubas šiuo metu ieško potencialių strategų, kurie galėtų pakeisti S. Pioli ir nori įvertinti finansinį atleidimo poveikį.

„Fiorentina“ jau yra patyrusi šešis pralaimėjimus „Serie A“ lygoje, keturis susitikimus baigėsi lygiosiomis ir vis dar nėra iškovojusi nei vienos pergalės.

S. Pioli vadovaujama komanda pelnė vos septynis įvarčius per dešimt rungtynių vietiniame čempionate, nepaisant to, jog savo sudėtyje turi Ediną Džeko ir Moise‘as Keanas.

