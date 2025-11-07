 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ klubo saugas Aurelienas Tchouameni iškrito dėl traumos

2025-11-07 21:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:06

Pranešama, kad Aurelienas Tchouameni patyrė šlaunies raumens traumą ir praleis mažiausiai tris savaites.

Aurelienas Tchouameni | Scanpix nuotr.

Pranešama, kad Aurelienas Tchouameni patyrė šlaunies raumens traumą ir praleis mažiausiai tris savaites.

0

Po medicininių tyrimų buvo nustatytas raumens pažeidimas kairėje šlaunies dalyje. Madrido „Real“ gydytojai ir klubo ekspertai stebės jo gijimo procesą, kad žaidėjas galėtų visiškai atsistatyti ir sugrįžti į aikštę lapkričio pabaigoje Čempionų lygos mače prieš „Olympiacos“.

A. Tchouameni šį sezoną yra kertinis Xabio Alonso žaidėjas, sužaidęs 14 iš 15 galimų rungtynių ir įdedantis itin svarbų indėlį tiek gynyboje, tiek puolime. Jo netektis – didelis smūgis „Real“ vidurio linijai, kuriai teks ieškoti alternatyvų tol, kol prancūzas negalės padėti komandai.

Klubas tikisi, kad gydymas bus efektyvus, o A. Tchouameni sugrįš stipresnis, padėdamas komandai kovoti dėl aukščiausių tikslų tiek Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse, tiek Europoje.

