Domantas Vaičekauskas: „Sezoną asmeniškai vertinčiau nekaip, o komandai gana neblogai“

Abi ekipos dar nežino savo galutinių pozicijų, tačiau vilniečius labiau motyvuos galimybė pakovoti dėl sidabro. „Žalgiris“ finišuotų antras, jei Panevėžyje iškovotų pergalę, o 2 taškais daugiau turinti Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa namuose pralaimėtų prieš Marijampolės „Sūduvą“.
Rolando Džiaukšto treniruojami futbolininkai per 35 mačus iškovojo 17 pergalių, 11 kartų sužaidė lygiosiomis bei 7 sykius patyrė nesėkmę. „Žalgiris“ turi 62 taškus ir pastarąjį pralaimėjimą patyrė dar rugpjūčio 4 dieną.
Praėjusiame ture vilniečiai 3:1 įveikė „Hegelmann“ futbolininkus, o panevėžiečiai svečiuose 2:3 neatsilaikė prieš čempioną „Kauno Žalgirį“. „Panevėžiui“ 6-ąją vietą užtikrintų pergalė, to nepasiekus – tektų žvalgytis į Telšių „Džiugo“ akistatos su FA „Šiauliai“ rezultatą – Žemaitijos sostinės atstovai turnyro lentelėje lenkiami tašku.
Prieš paskutinę sezono akistatą mintimis su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino saugas Domantas Vaičekauskas.
„Patyriau gana neįprastą traumą – stresinę kaulo reakciją. Atrodo, jau buvau pasveikęs, bet praeitą savaitę problema atsinaujino vėl, tad paskutinėse rungtynėse turbūt jau nežaisiu.
Sezoną asmeniškai vertinčiau nekaip, o komandai gana neblogai. A lygoje žaidimas buvo banguojantis, taurėje, kaip visi matėte – labai sėkmingas. Norėčiau visus gerbėjus pakviesti šeštadienį į „Aukštaitijos“ stadioną ir kartu pasiekti paskutinę pergalę šiais metais“, – pasakojo panevėžietis.
„Panevėžio“ ir „Žalgirio“ ekipos akis į akį stos lapkričio 8 dieną, šeštadienį. Mačo pradžia „Aukštaitijos“ stadione – 15 val.
