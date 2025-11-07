 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Domantas Vaičekauskas: „Sezoną asmeniškai vertinčiau nekaip, o komandai gana neblogai“

2025-11-07 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 21:04

„Panevėžio“ futbolo klubas artimiausią šeštadienį užbaigs 2025 metų sezoną bei keliaus į tarpsezonį. Lietuvos futbolo A lygos 36-ajame ture Aukštaitijos sostinės atstovai išmėgins jėgas su Vilniaus „Žalgiriu“.

Domantas Vaičekauskas | fk-panevezys.lt nuotr.

„Panevėžio“ futbolo klubas artimiausią šeštadienį užbaigs 2025 metų sezoną bei keliaus į tarpsezonį. Lietuvos futbolo A lygos 36-ajame ture Aukštaitijos sostinės atstovai išmėgins jėgas su Vilniaus „Žalgiriu“.

0

Abi ekipos dar nežino savo galutinių pozicijų, tačiau vilniečius labiau motyvuos galimybė pakovoti dėl sidabro. „Žalgiris“ finišuotų antras, jei Panevėžyje iškovotų pergalę, o 2 taškais daugiau turinti Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa namuose pralaimėtų prieš Marijampolės „Sūduvą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rolando Džiaukšto treniruojami futbolininkai per 35 mačus iškovojo 17 pergalių, 11 kartų sužaidė lygiosiomis bei 7 sykius patyrė nesėkmę. „Žalgiris“ turi 62 taškus ir pastarąjį pralaimėjimą patyrė dar rugpjūčio 4 dieną.

Praėjusiame ture vilniečiai 3:1 įveikė „Hegelmann“ futbolininkus, o panevėžiečiai svečiuose 2:3 neatsilaikė prieš čempioną „Kauno Žalgirį“. „Panevėžiui“ 6-ąją vietą užtikrintų pergalė, to nepasiekus – tektų žvalgytis į Telšių „Džiugo“ akistatos su FA „Šiauliai“ rezultatą – Žemaitijos sostinės atstovai turnyro lentelėje lenkiami tašku.

Prieš paskutinę sezono akistatą mintimis su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino saugas Domantas Vaičekauskas.

„Patyriau gana neįprastą traumą – stresinę kaulo reakciją. Atrodo, jau buvau pasveikęs, bet praeitą savaitę problema atsinaujino vėl, tad paskutinėse rungtynėse turbūt jau nežaisiu.

Sezoną asmeniškai vertinčiau nekaip, o komandai gana neblogai. A lygoje žaidimas buvo banguojantis, taurėje, kaip visi matėte – labai sėkmingas. Norėčiau visus gerbėjus pakviesti šeštadienį į „Aukštaitijos“ stadioną ir kartu pasiekti paskutinę pergalę šiais metais“, – pasakojo panevėžietis.

„Panevėžio“ ir „Žalgirio“ ekipos akis į akį stos lapkričio 8 dieną, šeštadienį. Mačo pradžia „Aukštaitijos“ stadione – 15 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

