  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

PSG per pridėtą rungtynių laiką išplėšė pergalę prieš „Lyon“

2025-11-09 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 23:48

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas Prancūzijos „Ligue 1” čempionato rungtynėse 3:2 įveikė „Lyon“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain" klubas Prancūzijos „Ligue 1" čempionato rungtynėse 3:2 įveikė „Lyon" futbolininkus.

0

Warrenas Zaire-Emery puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė PSG ekipą į priekį 1:0. Netrukus Afonso Moreira nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Khvicha Kvaratskhelia sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą PSG naudai 2:1. Ainsley Maitlandas-Nilesas antrojo kėlinio pradžioje tiksliu smūgiu išlygino rezultatą 2:2.

Joao Nevešas 95-ąją minutę standartinės situacijos metu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išplėšė PSG pergalę 3:2.

PSG po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 27 taškus ir rikiuojasi pirmoje „Ligue 1“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Lyon“ su 20 tašku žengia septintas.

TOLIAU SKAITYKITE
