Erlingui Haalandui rungtynių pradžioje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė „Liverpool“ vartų sargas Giorgi Mamardashvili. Visgi norvegas sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Virgilas Van Dijkas standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir įvartis liko neįskaitytas. Nico pirmojo kėlinio pabaigoje atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, o kamuolys nuo „rikošeto“ atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo 2:0.
Jeremy Doku sužaidus valandą nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.
Nuo 2023/2024 m. sezono pradžios nei vienas kitas vartininkas Europos penkiose stipriausiose futbolo lygose neatrėmė daugiau vienuolikos metrų baudinių nei Giorgi Mamardashvili (6).
E. Haalandas pelnė jau 14 įvarčių per 11 sužaistų rungtynių „Premier“ lygoje šiame sezone.Norvegas tik 2022/2023 m. sezone per tokį laikotarpį pasižymėjo daugiau kartų (17).
„Man City“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 22 taškus ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Liverpool“ su 18 taškų žengia aštuntas.
