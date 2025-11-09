 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Man City“ nepaliko šansų „Liverpool“

2025-11-09 20:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 20:28

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:0 sutriuškino „Liverpool“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:0 sutriuškino „Liverpool“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Erlingui Haalandui rungtynių pradžioje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė „Liverpool“ vartų sargas Giorgi Mamardashvili. Visgi norvegas sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Virgilas Van Dijkas standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir įvartis liko neįskaitytas. Nico pirmojo kėlinio pabaigoje atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, o kamuolys nuo „rikošeto“ atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo 2:0.

REKLAMA
REKLAMA

Jeremy Doku sužaidus valandą nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.

REKLAMA

Nuo 2023/2024 m. sezono pradžios nei vienas kitas vartininkas Europos penkiose stipriausiose futbolo lygose neatrėmė daugiau vienuolikos metrų baudinių nei Giorgi Mamardashvili (6).

E. Haalandas pelnė jau 14 įvarčių per 11 sužaistų rungtynių „Premier“ lygoje šiame sezone.Norvegas tik 2022/2023 m. sezone per tokį laikotarpį pasižymėjo daugiau kartų (17).

„Man City“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 22 taškus ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Liverpool“ su 18 taškų žengia aštuntas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų