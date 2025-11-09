 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Valencia“ patyrė pirmą pralaimėjimą Ispanijos lygoje

2025-11-09 20:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 20:16

Valensijos „Valencia“ (5/1) komanda gavo pirmą šio sezono sprigtą Ispanijos lygoje, kur išvykoje 79:85 (17:28, 19:15, 17:21, 26:21) nusileido Granados „Coviran“ (1/5).

J.Montero pelnė 13 taškų

Šiai tai pirmas sezono laimėjimas.

Eurolygos ekipai po 13 taškų pridėjo Nate‘as Reuversas, Jeanas Montero ir Omari Moore‘as, 12 – Xabi Lopezas-Arostegui, 11 – Jaime Pradilla (8 atk. kam.).

Granados klubui 19 taškų pelnė Luka Božičius, 15 – Mattas Thomasas, 14 – Eliasas Valtonenas.

Eurolygoje „Valencia“ netrukus priims Madrido „Real“, o po to keliaus pas Paryžiaus „Paris“.

