„Valencia“ patyrė pirmą pralaimėjimą Ispanijos lygoje

Šiai tai pirmas sezono laimėjimas.
Eurolygos ekipai po 13 taškų pridėjo Nate‘as Reuversas, Jeanas Montero ir Omari Moore‘as, 12 – Xabi Lopezas-Arostegui, 11 – Jaime Pradilla (8 atk. kam.).
Granados klubui 19 taškų pelnė Luka Božičius, 15 – Mattas Thomasas, 14 – Eliasas Valtonenas.
Eurolygoje „Valencia“ netrukus priims Madrido „Real“, o po to keliaus pas Paryžiaus „Paris“.
