TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

BMX dviratininkas Martynas Lagauskas pasaulio čempionate Rijade aplenkė tris varžovus

2025-11-11 11:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 11:50

Rijade (Saudo Arabija) vykusiame UCI „urban cycling“ (miesto dviračių) pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo vienintelis BMX dviratininkas Martynas Lagauskas.

Martynas Lagauskas | Instagram.com nuotr

BMX laisvojo stiliaus parko rungtyje lietuvis už pirmą pasirodymą gavo 22,80 balo, o už antrą – 23,70 balo. M. Lagausko įvertinimų vidurkis siekė 23,25 balo ir lietuvis užėmė 53-ią vietą tarp 56 sportininkų.

0

BMX laisvojo stiliaus parko rungtyje lietuvis už pirmą pasirodymą gavo 22,80 balo, o už antrą – 23,70 balo. M. Lagausko įvertinimų vidurkis siekė 23,25 balo ir lietuvis užėmė 53-ią vietą tarp 56 sportininkų.

Vietą pusfinalyje tarp 24 geriausių dviratininkų garantavo 77,74 balo įvertinimas.

Finale pergalę iškovojo prancūzas Anthony Jeanjeanas, pelnęs 94,44 balo. Antras buvo amerikietis Marcusas Christopheris (94,02), o trečias – australas Loganas Martinas (91,68).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

