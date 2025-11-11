BMX dviratininkas Martynas Lagauskas pasaulio čempionate Rijade aplenkė tris varžovus

BMX laisvojo stiliaus parko rungtyje lietuvis už pirmą pasirodymą gavo 22,80 balo, o už antrą – 23,70 balo. M. Lagausko įvertinimų vidurkis siekė 23,25 balo ir lietuvis užėmė 53-ią vietą tarp 56 sportininkų.
Vietą pusfinalyje tarp 24 geriausių dviratininkų garantavo 77,74 balo įvertinimas.
Finale pergalę iškovojo prancūzas Anthony Jeanjeanas, pelnęs 94,44 balo. Antras buvo amerikietis Marcusas Christopheris (94,02), o trečias – australas Loganas Martinas (91,68).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!