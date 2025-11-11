Justina Mikulskytė iškovojo pergalę Portugalijoje

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Netrukus lietuvė realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą savo persvarą įtvirtino (4:1). I. Šinikova gelbėtis bandė devintajame geime, bet nepasinaudojo galimybe tašku laimėti J. Mikulskytės padavimų seriją.
Antrojo seto pradžioje daugybę „break pointų“ turėjusi lietuvė realizavo 2 savo progas ir atitrūko 4:1. I. Šinikova netrukus priartėjo iki minimumo (4:3), o aštuntajame geime lietuvės padavimų metu pirmavo 40:0. Visgi, J. Mikulskytė spaudimą atlaikė ir neutralizavo visus 3 „break pointus“ (5:3). Dešimtajame geime lietuvė savo padavimų metu neįtvirtino pergalės (5:5), bet po kelių minučių susigrąžino iniciatyvą, realizuodama „break pointą“ (6:5). Tuomet lietuvė gavo dar vieną progą savo padavimais užbaigti mačą ir šį kartą nesuklydo.
J. Mikulskytei atiteko 6 WTA vienetų reitingo taškai ir 598 JAV doleriai. Aštuntfinalyje lietuvė žais su Vokietijos atstove Mina Hodžič (WTA-465). Vokietė šiemet buvo 3 mėnesiams suspenduota už tai, kad pernai dalyvavo treniruočių sesijoje su Jordi Marse-Vidri. Pastarasis anksčiau įsivėlė į sutartų mačų skandalą ir buvo suspenduotas net 15 metų. Sankcijos jam galioja iki šiol. Pats J. Marse-Vidri aiškino, kad M. Hodžič netreniravo ir tik padavė jai keletą kamuoliukų.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
