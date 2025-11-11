 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė iškovojo pergalę Portugalijoje

2025-11-11 19:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 19:26

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte antradienį antra pagal skirstymą 29-erių lietuvė Justina Mikulskytė (WTA-217) per pusantros valandos 6:3, 7:5 pasiekė pergalę prieš 34-erių bulgarę Isabellą Šinikovą (WTA-336), kuri 2017 m. buvo pakilusi iki 133-ios reitingo vietos.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte antradienį antra pagal skirstymą 29-erių lietuvė Justina Mikulskytė (WTA-217) per pusantros valandos 6:3, 7:5 pasiekė pergalę prieš 34-erių bulgarę Isabellą Šinikovą (WTA-336), kuri 2017 m. buvo pakilusi iki 133-ios reitingo vietos.

REKLAMA
0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Netrukus lietuvė realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą savo persvarą įtvirtino (4:1). I. Šinikova gelbėtis bandė devintajame geime, bet nepasinaudojo galimybe tašku laimėti J. Mikulskytės padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje daugybę „break pointų“ turėjusi lietuvė realizavo 2 savo progas ir atitrūko 4:1. I. Šinikova netrukus priartėjo iki minimumo (4:3), o aštuntajame geime lietuvės padavimų metu pirmavo 40:0. Visgi, J. Mikulskytė spaudimą atlaikė ir neutralizavo visus 3 „break pointus“ (5:3). Dešimtajame geime lietuvė savo padavimų metu neįtvirtino pergalės (5:5), bet po kelių minučių susigrąžino iniciatyvą, realizuodama „break pointą“ (6:5). Tuomet lietuvė gavo dar vieną progą savo padavimais užbaigti mačą ir šį kartą nesuklydo.

REKLAMA
REKLAMA

J. Mikulskytei atiteko 6 WTA vienetų reitingo taškai ir 598 JAV doleriai. Aštuntfinalyje lietuvė žais su Vokietijos atstove Mina Hodžič (WTA-465). Vokietė šiemet buvo 3 mėnesiams suspenduota už tai, kad pernai dalyvavo treniruočių sesijoje su Jordi Marse-Vidri. Pastarasis anksčiau įsivėlė į sutartų mačų skandalą ir buvo suspenduotas net 15 metų. Sankcijos jam galioja iki šiol. Pats J. Marse-Vidri aiškino, kad M. Hodžič netreniravo ir tik padavė jai keletą kamuoliukų.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų