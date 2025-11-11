Ronaldo pranešė apie paskutinį pasaulio čempionatą: 2026-aisiais baigs tarptautinę karjerą

„Tikrai taip. Man bus 41-eri metai ir manau, kad būtent tada ateis laikas, kai pasitrauksiu iš didžiųjų varžybų“, – CNN interviu sakė futbolininkas.
Šis pasaulio čempionatas, vyksiantis JAV, Kanadoje ir Meksikoje, bus šeštasis ir paskutinis C. Ronaldo pasirodymas šio formato varžybose. Per savo karjerą jis yra pelnęs 953 įvarčius tiek klubuose, tiek rinktinėje, tačiau pagrindinis trūkstamas titulas – pasaulio čempiono trofėjus. 2016 metais Portugalija iškovojo Europos čempionų titulą, bet pasaulio pirmenybių svajonė dar neišsipildė.
Nors C. Ronaldo jau rugpjūtį pratęsė kontraktą su Saudo Arabijos klubu „Al Nassr“ iki 2027 metų, jis paminėjo, kad greitai ketina baigti karjerą.
„Sakau, kad greitai – galbūt per artimiausius metus ar dvejus, nes jaučiu, kad pats laikas. Dabar aš mėgaujuosi akimirka, bet laiko liko nedaug“, – pabrėžė Portugalijos lyderis.
C. Ronaldo pabrėžė, kad nori oriai užbaigti karjerą, pasidžiaugė nuveiktais darbais ir pasiekimais. Jis žada toliau skirti visas savo jėgas žaidimui tiek „Al Nassr“, tiek šalies rinktinėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!