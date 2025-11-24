Luka Dumančičius atsisveikino su „Žalgiriu“

27 metų žaidėjas į Vilnių atvyko birželio mėnesį.
Per tris mėnesius kroatas komandoje sužaidė 14 rungtynių ir įmušė 3 įvarčius.
Gynėjas tikslūs smūgiai nulėmė pergalę prieš „Bangą“ ir lygiąsias „Šiauliuose“, o taip pat atidarė komandos įvarčių sąskaitą prieš „Riterius“.
Sezono pabaigoje futbolininkas patyrė traumą ir vėliau į startinę sudėtį negrįžo.
