 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Luka Dumančičius atsisveikino su „Žalgiriu“

2025-11-24 22:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 22:00

Vilniaus „Žalgirio“ komandoje kitą sezoną nebus gynėjo Luka Dumančičiaus – su legionieriumi iš Kroatijos sutartis nutraukta abipusiu susitarimu.

Luka Dumančičius | Organizatorių nuotr.

Vilniaus „Žalgirio“ komandoje kitą sezoną nebus gynėjo Luka Dumančičiaus – su legionieriumi iš Kroatijos sutartis nutraukta abipusiu susitarimu.

REKLAMA
0

27 metų žaidėjas į Vilnių atvyko birželio mėnesį.

Per tris mėnesius kroatas komandoje sužaidė 14 rungtynių ir įmušė 3 įvarčius.

Gynėjas tikslūs smūgiai nulėmė pergalę prieš „Bangą“ ir lygiąsias „Šiauliuose“, o taip pat atidarė komandos įvarčių sąskaitą prieš „Riterius“.

Sezono pabaigoje futbolininkas patyrė traumą ir vėliau į startinę sudėtį negrįžo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų