Garcios abejonės dėl Paulo ir Joshua kovos: „Galiu dar kartą pakartoti – šita kova tiesiog nelogiška“

J. Paulas įprastai išsiskirdavo tuo, kad į kovą kviesdavo smulkesnio sudėjimo varžovus, kitų kovos menų atstovus arba gerokai pagyvenusius boksininkus. Kovoje su A. Joshua situacija būtų visiškai kitokia. Britas ne tik yra tikras bokso profesionalas bei nėra kovinio sporto „pensininkas“, bet ir yra aukštesnis bei gerokai stambesnis už J. Paulą.
Neseniai vykusioje J. Paulo ir A. Joshua akistatoje puikiai pasimatė, kaip stipriai skiriasi boksininkų gabaritai. Į tai dėmesį atkreipė Ryanas Garcia, kuris mano, kad J. Paulas netrukus supras, jog geriau šitos kovos nerengti.
„Aš turiu rimtų abejonių, ar šita kova įvyks. Po spaudos konferencijos man viskas aišku – skirtumas tarp jų tiesiog yra per didelis. Šita kova neturi jokios prasmės. Nenoriu sumenkinti Jake‘o Paulo, jis tikrai turi didelius „kiaušus“ ir yra stipriai patobulėjęs, bet galiu dar kartą pakartoti – šita kova tiesiog nelogiška“, – teigė R. Garcia.
I seriously doubt this Jake vs Anthony fight takes place— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 21, 2025
It’s too much of a disadvantage, just don’t make sense
After the press conference that’s apparent
J. Paulą šis komentaras supykdė: „Žinai, kas nelogiška? Tai, kad tu gauni titulinę kovą po to, kai tau užpakalį išspardė Rolly ir po dar 5 dalykų, kuriuos galėčiau išvardinti. Nenoriu sumenkinti tavęs, tu tikrai turi didelius... Ne, tu nieko didelio neturi“.
R. Garcia atsakė, kad J. Paulas savo komentaru tik parodė, kaip nepasitiki savo jėgomis.
„Kai tapsiu nauju čempionu, galėsi pačiulpti“, – atsakė R. Garcia.
My mans is sensitive, your insecurity about this match up is apparent, you can suck a big one when I win this— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 22, 2025
AND NEW!!!!!!!!!!!!! 🏆🏆 2-21-26 https://t.co/ohpxZgKlMs
A. Joshua yra aukštesnis už J. Paulą (198 cm prieš 185 cm) ir turi ilgesnes rankas (208 cm prieš 193 cm).
Sunkiasvorių kovose įprastai svoris nėra ribojamas, bet šiuo atveju dėl didelio sportininkų svorio skirtumo buvo įvesta ypatinga taisyklė – boksininkai negalės sverti daugiau nei 245 svarų (111 kg). A. Joshua per karjerą daug kartų viršijo šią ribą, o paskutinį kartą mažiau svėrė dar 2022 m., kai kovojo su Oleksandru Usyku. J. Paulas dar neseniai planavo mesti svorį kovai su Gervonta Davisu, o dabar bandys skubiai priaugti papildomų kilogramų. Dažniausiai J. Paulas sveria 85-90 kg ir tik dėl kovos su Mike‘u Tysonu buvo pasiekęs 103 kg svorį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!