Lo pasakojo, kaip atrodytų jo svajonių vakarėlis, jei „Žalgiriu“ laimėtų Eurolygą

Pokalbio pradžioje M.Lo iškart atsakė į laidos pavadinimo klausimą, atskleisdamas savo rutiną po treniruotės.
„Kai atvykau į Kauną, išnaudoju visas atsistatymo galimybes arenoje. Dažniausiai būnu vienas paskutinių, kuris palieka rūbinę, nes naudojuosi sauna, ledo vonia, kineziterapeutų priežiūra. Tokia mano rutina po treniruočių – mėgstu išnaudoti visas atsistatymo galimybes, o Kaune jos yra nuostabios. Na, o tuomet keliauju namo, papietauju ir leidžiu laiką su savo šeima, sūnumi“, – savo laiką po treniruotės nupasakojo M.Lo.
Vokietis taip pat pasidalijo ir kaip atrodė jo vaikystė, augant meno apsuptoje šeimoje.
„Mano mama man suteikė labai daug laisvės ir leido daryti tai, ką noriu – taip ir atradau meilę krepšiniui. Be abejo, praleidau daug laiko ir įvairiose galerijose, keliaudavome su mama į skirtingas parodas Europoje ir pasaulyje. Taip pat daug laiko praleisdavau jos studijoje, todėl menas buvo didelė dalis mano vaikystės ir paauglystės dalis, tačiau ne didesnė nei krepšinis“, – prisiminė M.Lo.
Žalgirietis taip pat atskleidė, ar pats turi menininko gyslelę bei pasidalijo mėgstamiausiais meno kūriniais, o vėliau kalbėjo apie meno ir krepšinio panašumus.
„Abi sritys savyje turi kūrybiškumo, taip pat ir estetikos – manau, kad krepšinis turi daug elegancijos ir estetikos, kuri suteikia žmonėms džiaugsmą ir pramogą. Žmonės lankosi muziejuose, galerijose, nes nori kažką iš ten išsinešti. Taip pat ir su sporto renginiais – žmonės eina į juos siekdami pramogų“, – kalbėjo M.Lo.
Tuomet E.Jurgaitytė uždavė kelis greitus klausimus ir patikrino, ar M.Lo jau atitinka veterano statusą, o vėliau pokalbis persikėlė į pagrindinių Kauno simbolių kambarį, kuriame žalgirietis pasidalijo patirtimis iš skirtingų miestų, kuriuose yra gyvenęs, bei kalbėjo, kad Kaune jaučiasi pritapęs.
„Vos tik sužaidi pirmąsias rungtynes arenoje, tampi visos atmosferos ir aplinkos dalimi. Fanai čia labai svetingi – sulaukiau jų palaikymo ir linkėjimų dar Europos čempionato metu, prieš atvykdamas čia. Kaune man patinka – čia gali fokusuotis į krepšinį, viskas vyksta šiek tiek lėčiau, nereikia praleisti tiek laiko automobilyje, todėl tai didelė prabanga ir džiaugiuosi, kad galiu ją išnaudoti“, – gyvenimu laikinojoje sostinėje gerėjosi žalgirietis.
E.Jurgaitytė ir M.Lo žengė ir į Kauno rotušės požemius, kuriuose apžiūrėjo, kaip atrodė kauniečių gyvenimas praeityje ir kokius žaislus turėjo vaikai.
„Skambės banaliai, bet vaikystėje vienas mėgstamiausių mano žaislų buvo krepšinio kamuolys. Žaidžiau ir su „Game Boy“ – tai buvo vienas įspūdingiausiu įrenginių tuo metu. Bet šiaip man patiko ir kiti kompiuteriniai žaidimai, ir, aišku, kaipgi be vandens šautuvų, jie irgi visuomet buvo itin populiarūs“, – vaikystės džiaugsmais pasidalijo vokietis.
Žalgirietis savo krepšinio kelionę pradėjo nuo gatvės krepšinio, tad kalbėjo ir apie jį labiausiai žavinčius gatvės krepšinio aspektus, o taip pat pasakojo ir apie vakarėlių kultūrą jo gimtajame mieste, Berlyne.
„Man asmeniškai nebuvo sunku atsilaikyti tiems vakarėliams, bet mačiau, kad dauguma mano krepšinio draugų, kurie anksčiau buvo labai ambicingi, vis dažniau apleisdavo krepšinį ir pasirinkdavo vakarėlius“, – kalbėjo Vokietijos sostinėje augęs M.Lo.
Žalgirietis laidos pabaigoje įvardijo ir kaip atrodytų jo svajonių vakarėlis, su „Žalgiriu“ laimėjus Eurolygą, tad kviečiame įsijungti visą epizodą „Žalgirio“ „YouTube“ kanale ir išgirsti daugiau apie mėgstamiausius M.Lo miestus, kuriuose jis yra gyvenęs, gatvės krepšinio įtaką jo žaidimo stiliui bei kas bus kitas krepšinio Dirkas Nowitzkis.
