 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Lo pasakojo, kaip atrodytų jo svajonių vakarėlis, jei „Žalgiriu“ laimėtų Eurolygą

2025-11-26 19:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 19:07

Žalgiris TV“ pristato laidos su Egle Jurgaityte „Po treniruotės“ antrąjį epizodą. Šįkart laidos vedėja Kauno rotušėje susitiko su žalgiriečiu Maodo Lo, su kuriuo pasivaikščiojo po Kauno miesto muziejų, patyrinėjo laikinosios sostinės praeitį bei diskutavo apie meną, mat M.Lo mama – garsi vokiečių dailininkė Elvira Bach.

M.Lo atskleidė menišką savo pusę (BNS nuotr.)

Žalgiris TV“ pristato laidos su Egle Jurgaityte „Po treniruotės“ antrąjį epizodą. Šįkart laidos vedėja Kauno rotušėje susitiko su žalgiriečiu Maodo Lo, su kuriuo pasivaikščiojo po Kauno miesto muziejų, patyrinėjo laikinosios sostinės praeitį bei diskutavo apie meną, mat M.Lo mama – garsi vokiečių dailininkė Elvira Bach.

REKLAMA
1

Pokalbio pradžioje M.Lo iškart atsakė į laidos pavadinimo klausimą, atskleisdamas savo rutiną po treniruotės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai atvykau į Kauną, išnaudoju visas atsistatymo galimybes arenoje. Dažniausiai būnu vienas paskutinių, kuris palieka rūbinę, nes naudojuosi sauna, ledo vonia, kineziterapeutų priežiūra. Tokia mano rutina po treniruočių – mėgstu išnaudoti visas atsistatymo galimybes, o Kaune jos yra nuostabios. Na, o tuomet keliauju namo, papietauju ir leidžiu laiką su savo šeima, sūnumi“, – savo laiką po treniruotės nupasakojo M.Lo.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietis taip pat pasidalijo ir kaip atrodė jo vaikystė, augant meno apsuptoje šeimoje.

„Mano mama man suteikė labai daug laisvės ir leido daryti tai, ką noriu – taip ir atradau meilę krepšiniui. Be abejo, praleidau daug laiko ir įvairiose galerijose, keliaudavome su mama į skirtingas parodas Europoje ir pasaulyje. Taip pat daug laiko praleisdavau jos studijoje, todėl menas buvo didelė dalis mano vaikystės ir paauglystės dalis, tačiau ne didesnė nei krepšinis“, – prisiminė M.Lo.

REKLAMA

Žalgirietis taip pat atskleidė, ar pats turi menininko gyslelę bei pasidalijo mėgstamiausiais meno kūriniais, o vėliau kalbėjo apie meno ir krepšinio panašumus.

„Abi sritys savyje turi kūrybiškumo, taip pat ir estetikos – manau, kad krepšinis turi daug elegancijos ir estetikos, kuri suteikia žmonėms džiaugsmą ir pramogą. Žmonės lankosi muziejuose, galerijose, nes nori kažką iš ten išsinešti. Taip pat ir su sporto renginiais – žmonės eina į juos siekdami pramogų“, – kalbėjo M.Lo.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet E.Jurgaitytė uždavė kelis greitus klausimus ir patikrino, ar M.Lo jau atitinka veterano statusą, o vėliau pokalbis persikėlė į pagrindinių Kauno simbolių kambarį, kuriame žalgirietis pasidalijo patirtimis iš skirtingų miestų, kuriuose yra gyvenęs, bei kalbėjo, kad Kaune jaučiasi pritapęs.

„Vos tik sužaidi pirmąsias rungtynes arenoje, tampi visos atmosferos ir aplinkos dalimi. Fanai čia labai svetingi – sulaukiau jų palaikymo ir linkėjimų dar Europos čempionato metu, prieš atvykdamas čia. Kaune man patinka – čia gali fokusuotis į krepšinį, viskas vyksta šiek tiek lėčiau, nereikia praleisti tiek laiko automobilyje, todėl tai didelė prabanga ir džiaugiuosi, kad galiu ją išnaudoti“, – gyvenimu laikinojoje sostinėje gerėjosi žalgirietis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

E.Jurgaitytė ir M.Lo žengė ir į Kauno rotušės požemius, kuriuose apžiūrėjo, kaip atrodė kauniečių gyvenimas praeityje ir kokius žaislus turėjo vaikai.

„Skambės banaliai, bet vaikystėje vienas mėgstamiausių mano žaislų buvo krepšinio kamuolys. Žaidžiau ir su „Game Boy“ – tai buvo vienas įspūdingiausiu įrenginių tuo metu. Bet šiaip man patiko ir kiti kompiuteriniai žaidimai, ir, aišku, kaipgi be vandens šautuvų, jie irgi visuomet buvo itin populiarūs“, – vaikystės džiaugsmais pasidalijo vokietis.

REKLAMA

Žalgirietis savo krepšinio kelionę pradėjo nuo gatvės krepšinio, tad kalbėjo ir apie jį labiausiai žavinčius gatvės krepšinio aspektus, o taip pat pasakojo ir apie vakarėlių kultūrą jo gimtajame mieste, Berlyne.

„Man asmeniškai nebuvo sunku atsilaikyti tiems vakarėliams, bet mačiau, kad dauguma mano krepšinio draugų, kurie anksčiau buvo labai ambicingi, vis dažniau apleisdavo krepšinį ir pasirinkdavo vakarėlius“, – kalbėjo Vokietijos sostinėje augęs M.Lo.

Žalgirietis laidos pabaigoje įvardijo ir kaip atrodytų jo svajonių vakarėlis, su „Žalgiriu“ laimėjus Eurolygą, tad kviečiame įsijungti visą epizodą „Žalgirio“ „YouTube“ kanale ir išgirsti daugiau apie mėgstamiausius M.Lo miestus, kuriuose jis yra gyvenęs, gatvės krepšinio įtaką jo žaidimo stiliui bei kas bus kitas krepšinio Dirkas Nowitzkis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų