Studentų čempionato 1 turo apžvalga: čempionai sėkmingai pradėjo titulą gynybą

Klaipėdos universitetas 4:0 Kauno technologijos universitetas
Gegužės mėnesį klaipėdiečiai atšventė savo pirmąjį LSFL čempiono titulą, iškeldami trofėjų miesto stadione. Dabar jų laukia nauja patirtis, sužinojus, ką reiškia apginti šį titulą.
Antradienį KU priėmė KTU atstovus, o dvikovą iš uostamiesčio transliavo Lietuvos futbolas „YouTube“ paskyra. Žiūrovai pirmąjį įvartį išvydo 44-ąją minutę – jį įmušė Yamato Fujishima.
Po pertraukos Evaldo Misiūno treniruojami klaipėdiečiai padidino savo persvarą po Viliaus Stonio (59 min.), Juliaus Vičiaus (65 min. į savus vartus) ir Adrijaus Putvino (88 min.) įvarčių.
Rungtynių santrauka su trenerių Evaldo Misiūno ir Gintaro Grigonio komentarais:
Lietuvos sporto universitetas 2:3 Vilniaus universitetas
Rezultatyviausios pirmo turo rungtynės vyko Kaune, kur visi penki įvarčiai krito per antrąjį kėlinį. LSU ekipa suteikė rimtą kovą tituluočiausiam lygos dalyviui VU.
Pažymėtina, kad LSU du kartus pirmvo po Tomo Martinso Da Silvos (52 min.) ir Karolio Skamarako (66 min.) įvarčius, bet į juos dubliu atsakė Giedrius Onuškevičius (60 ir 80 min.). Pergalę VU komandai užtikrino Viliaus Jucio taiklus smūgis 84-ąją minutę.
Vytauto Didžiojo universitetas 0:1 Vilnius TECH
Akademijoje, VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione žiūrovų laukė skirtingo siužeto rungtynės, kuriose dvikovos nugalėtoją lėmė vienintelis įvartis.
VDU ir Vilnius TECH rungtynių kulminacija tapo 88-oji minutė, kai Danielius Zybartas išplėšė svečiams 3 taškus.
Antrojo turo anonsas
Spalio 7 d. 19:30 val. LSU – KTU. Rungtynės vyks LFF Kauno treniruočių centre.
Spalio 8 d. 16:00 val. VU – VDU. Rungtynės vyks VU stadione. Transliacija – Lietuvos futbolas „YouTube“ paskyroje.
Spalio 8 d. 19:30 val. KTU – Vilnius TECH. Rungtynės vyks KTU stadione. Transliacija – KTU „YouTube“ paskyroje.
