Maksimaliai rizikavęs Russellas netikėtai laimėjo kvalifikaciją Singapūre

„Mercedes“ pilotas trečioje kvalifikacijos dalyje pirmu bandymu ratą įveikė per 1 min. 29.165 sek. ir tapo lyderiu nepaisant to, kad kliudė barjerus. Antras G. Russello bandymas buvo dar šiek tiek geresnis (1:29.158), įtvirtinęs „pole“ poziciją.
G. Russellas 0.182 sek. aplenkė pastaruoju metu gerą formą demonstruojantį olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“) ir 0.366 sek. – sezono lyderį australą Oscarą Piastri („McLaren“).
„Mercedes“ potencialą Singapūre parodė ir italas Kimi Antonelli, finišavęs 4-as (+0.379). Tik 5-as liko dėl pasaulio čempiono titulo kovojantis britas Lando Norrisas („McLaren“, +0.428), o už jo išsirikiavo abu „Ferrari“ pilotai.
Pirmosios kvalifikacijos dalies pabaigoje sugedo prancūzo Pierre‘o Gasly („Alpine“) bolidas. Tuo metu buvo parodyta geltona vėliava, bet kai kurie pilotai vis tiek sugebėjo pagerinti savo rezultatus. Teisėjai paskelbė, jog tirs bent 5 pilotų elgesį geltonų vėliavų metu ir galimus taisyklių pažeidimus, bet po kelių minučių nusprendė pratęsti kvalifikaciją.
Prastai kvalifikacijoje pasirodė antrasis „Red Bull“ pilotas japonas Yuki Tsunoda. Jis paskutinę akimirką pateko į antrą kvalifikacijos dalį, o ten nepakilo iš 15-os vietos (1:30.353).
Singapūro GP kvalifikacijos rezultatai:
O. Piastri (324 taškai) vienos pergalės „atstumu“ lenkia L. Norrisą (299). Šansų pakovoti dėl titulo nepraranda ir M. Verstappenas (255). Konstruktorių įskaitoje dominuoja „McLaren“ (623), o į antrą vietą realiai pretenduoja net trys ekipos – „Mercedes“ (290), „Ferrari“ (286) bei „Red Bull“ (272).
Lenktynės sekmadienį prasidės 15 val. Lietuvos laiku, o jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat lenktynes nuo 22 val. rodys TV6 kanalas.
