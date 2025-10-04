Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Kaune prasidėjo tarptautinė „Rudens vėjo“ regata

2025-10-04 16:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 16:23

Spalio 2-5 dienomis Kaune vyksta 34-oji tarptautinė regata „Rudens vėjas". Regatoje buriuotojai iš Lietuvos, Ukrainos, Estijos ir Latvijos varžosi „Optimist", ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 bei „RS Feva" jachtų klasėmis.

Vilmos Jonuškienės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Spalio 2-5 dienomis Kaune vyksta 34-oji tarptautinė regata „Rudens vėjas“. Regatoje buriuotojai iš Lietuvos, Ukrainos, Estijos ir Latvijos varžosi „Optimist“, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 bei „RS Feva“ jachtų klasėmis.

0

Šiemet varžybose dalyvauja beveik pusantro šimto sportininkų. Skirtingose „Optimist“ jachtų klasės amžiaus grupėse iš viso varžosi net 89 jaunieji buriuotojai, ILCA 4 jachtų klasėje – 27 sportininkai, ILCA 6 – 15, ILCA 7 – 7, „RS Feva“ – 3 įgulos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ši regata vyksta jau trisdešimt ketvirtą kartą, ji turi gilias tradicijas ir yra gerai žinoma Europoje. Visuose laivynuose šiemet turime buriavimo žvaigždžių. Manau, tai svarbiausias sportinio buriavimo įvykis Lietuvoje“, – sakė regatą organizuojančios Lietuvos vandens sporto asociacijos prezidentas Kristupas Valenta.

Pirmieji regatos startai spalio 3 d. dėl nepalankių oro sąlygų neįvyko. Vyriausiasis teisėjas estas Madis Ausman priėmė sprendimą nukelti visus dienos plaukimus, kadangi prognozės visą dieną rodė štilį.

Antrąją varžybų dieną, spalio 4 d., vykdomos 4 lenktynės visuose laivynuose. Spalio 5 d. planuojama įvykdyti dar 3 lenktynes.

Pirmosios lenktynių dienos metu kone visose jachtų klasėse užsimezgė artima ir intensyvi kova, kurioje aktyviai dalyvauja tiek Lietuvos buriuotojai, tiek svečiai iš užsienio. Dėl štiliaus neįvykusios lenktynės reiškia, kad per mažesnį lenktynių skaičių sportininkams būtina įgauti bei įtvirtinti savo pranašumą, tad kiekviena klaida kainuoja itin brangiai, o vienerių lenktynių laimėjimas dar nereiškia pergalės varžybose.

Jauniausiems – „Optimist“ jachtų klasės – sportininkams rezultatai šiose varžybose išskirtinai svarbūs, mat šios varžybos yra ir atrankos į Europos bei pasaulio čempionatus dalis.

Tradiciškai tarptautinė regata „Rudens vėjas“ kasmet uždaro buriavimo sporto sezoną Lietuvoje, tačiau intensyviai sportuojantiems jauniesiems buriuotojams tai – ženklas, kad treniruotės ir varžybos persikels į šiltesnius kraštus.

„Lietuvoje sezonas baigiasi, o rinktinės, profesionalūs sportininkai planuoja žiemos sezono pradžią. Sportininkų metai nepasibaigia su žiemos pradžia Lietuvoje – jie kaip paukščiai į pietus skrenda. Buriuotojai vyksta į šiltesnius kraštus ir tęsia treniruotes“ – sakė regatos teisėjas, olimpietis Giedrius Gužys.

Gilias tradicijas turinti „Rudens vėjo“ regata šiemet pirmą kartą vyksta naujoje vietoje – Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ bazėje, moderniausioje buriavimo sporto infrastruktūroje Baltijos šalyse, neseniai atvėrusioje duris sportininkams ir lankytojams. Čia treniruojasi vieni perspektyviausių Lietuvos jaunųjų buriuotojų.

Tarptautinė „Rudens vėjo“ regata vyksta spaio 2-5 dienomis. Sekti regatos rezultatus galima paspaudus ČIA.

Tarptautinė „Rudens vėjo" regata vyksta spaio 2-5 dienomis. Sekti regatos rezultatus galima paspaudus ČIA.

