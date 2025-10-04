NKL: „Telšiai“ laimėjo pajūryje, „Žalgirio“ jaunimą į pergalę vedė aštuoniolikmetis

Abi šios komandos praėjusį sezoną susitiko NKL pusfinalio serijoje, kurią telšiškiai laimėjo 3-0.
Žemaitiškas mūšis Palangos arenoje šį sykį prasidėjo svečių 15:0 spurtu, kurį užkūrė Deividas Rasys, surinkdamas 8 taškus paeiliui (15:0).
Griežtą toną rungtynėms uždavę „Telšiai“ pirmąją dvikovos pusę baigė pelnydami dar 12 taškų be atsako, taip pasiklodami pamatus pirmajai pergalei šiame sezone (48:25).
Per pirmuosius du kėlinius Buškevico auklėtiniai atakavo įspūdingais procentais, realizuodami 8 dvitaškius iš 10 (80 proc.), 8 tolimus dūrius iš 16 (50 proc.) bei 8 baudas iš 10 (80 proc.).
Svečius į pergalę vedė Rasys, kurio sąskaitoje per 21 minutę buvo 16 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud.), 5 sugriebti ir 2 nugvelbti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 27 naudingumo balai.
„Telšių“ kapitonas Ovidijus Kaminskis per 27 minutes pridėjo 14 taškų, 3 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus bei 23 efektyvumo balus.
Palangiškių gretose be keitimų žaidęs Matas Narvilas sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą NKL čempionate.
Klaipėdietis pelnė 23 taškus (8/14 dvit., 0/3 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius suklydo bei sugeneravo 22 naudingumo balus.
Abi komandos šiam mūšiui registravo po 8 žaidėjus, o palangiškių atakų organizatorius Paulius Danisevičius patyrė traumą pirmajame ketvirtyje.
„Olimpas“: Matas Narvilas 23 (8/14 dvit., 7/7 baud., 6 atk. kam.), Mindaugas Stašys 16 (4/6 dvit., 2/6 trit., 5 rez. perd.), Antanas Udras 10 (3/10 dvit., 8 atk. kam.).
„Telšiai“: Deividas Rasys 16 (2/4 trit., 6/6 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 27 naud.), Ovidijus Kaminskis 14 (4/5 dvit., 6 rez. perd.), Marcale'as Lottsas 13 (4/6 dvit., 5/7 baud., 6 atk. kam.), Laurynas Kaveckis 11 (3/4 trit., 5 atk. kam.), Ignas Razutis 9 (3/5 trit., 7 rez. perd.), Martynas Gecevičius (1/5 trit., 5/6 baud., 4 rez. perd.) ir Jaredas Smallas (1/6 trit.) po 8.
Vilkaviškio „Perlas Go“ (2/0) užtikrintai įsirašė antrąją pergalę NKL, kai namie 86:70 (21:30, 18:15, 28:10, 19:15) nugalėjo Vilniaus „Rytą-2“ (1/1).
Šeimininkai po dviejų kėlinių atsiliko 39:45, bet po ilgosios pertraukos išėjo su kita energija.
Šarūno Zablockio treniruojami vyrai pataikė 4 tritaškius, surengė spurtą 26:6 ir po dviejų Skučo dvitaškių paeiliui atsiplėšė į priekį 14 taškų pranašumu – 65:51. Vėliau „Ryto“ dubleriams užsikabinti nebepavyko.
Nugalėtojų komandai Theodore'as Kiethas Gadsdenas per 34 minutes pelnė 18 taškų (6/9 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 23 naudingumo balus.
Rezultatyviausias buvo Justinas Ramanauskas, per 32 minutes sumetęs 21 tašką (6/13 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), puolimą puikiai pagyvino ir Jorellas Ty Saterfieldas, pataikęs 5 tritaškius iš 11 ir pridėjęs 19 taškų.
Ilgametis LKL žaidėjas Žygimantas Skučas šįsyk per 18 minučių surinko 4 taškus (2/2 dvit., 0/1 trit.), 7 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą, 2 blokus, 4 klaidas bei 9 naudingumo balus.
Pirmajame sezono mače puolėjas pasižymėjo 12 taškų ir 5 atkovotų kamuolių statistika, o „Perlo“ komanda 22 taškų persvara sutriuškino Ukmergės „Steką“.
Vilniaus ekipoje išsiskyrė Danielius Kasparas, kurio sąskaitoje per 18 minučių buvo 11 taškų (2/3 dvit., 7/8 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 18 efektyvumo balų.
Ignas Urbonas pralaimėjusiems įmetė 17 taškų ir sugriebė 6 kamuolius, tačiau statistikos eilutės nepuošė 6 klaidos.
Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitikime padarė 21 klaidą ir krepšį iš žaidimo atakavo 39 proc. tikslumu (20/39 dvit., 3/20 trit.).
„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 21 (6/13 dvit., 2/3 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 19 (5/11 trit.), Theodore'as Kiethas Gadsdenas 18 (6/9 dvit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 11 (4/5 dvit., 1/5 trit.), Vytautas Meištas 7 (8 atk. kam.).
„Rytas-2“: Ignas Urbonas 17 (6/11 dvit., 5/5 baud., 6 atk. kam., 6 kld.), Danielius Kasparas 11 (7/8 baud., 6 atk. kam.), Gabrielius Jokubauskas 10 (3/10 dvit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 4 kld.), Mantas Liutkevičius (4 rez. perd.), Gabrielius Bubnys (1/5 trit.) ir Adomas Pocius po 7.
Gynėjo karjeros pasirodymo įkvėptas Kauno „Žalgiris-2“ (2/0) namie 87:81 (21:28, 27:14, 21:16, 18:23) įveikė Kauno r. „Omegą-Taurą-LSU“ (1/1) ir naujajame NKL sezone nuskynė antrąjį laimėjimą.
Kauno komandai Majus Bulanovas per 33 minutes pelnė 18 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., 5/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 25 naudingumo balus.
18-metis pagerino geriausius NKL karjeros rodiklius, užfiksuotus ketvirtadienio mače Telšiuose (15 taškų ir 15 naudingumo balų). Jam tai antrasis sezonas čempionate.
Bulanovas turėjo rimtus pagalbininkus – lemiamu metu suspindęs Jokūbas Rudaitis pelnė 17 taškų, Ignas Štombergas pridėjo tiek pat taškų, 9 sugriebtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir 22 balų efektyvumą, Stenas Markusas Adamsonas įmetė 13 taškų.
Artėjant mačo kulminacijai „Omega“ pavojingai braukė deficitą iki 2 taškų – 76:78, tačiau likus 2 minutėms Rudaitis pataikė dvitaškį ir tritaškį bei įnešė ramybės žalgiriečiams – 83:76.
Ignas Juškevičius greitai atsakė taškais, bet svečių ekipai kitoje atakoje dar labiau priartėti nepavyko – Rudaitis nugvelbė kamuolį ir greitoje atakoje dėjimu uždarė nugalėtojo klausimą 85:78.
Pralaimėjusių ekipoje išsiskyrė Armandas Bancevičius, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 21 taškas (4/7 dvit., 4/9 trit., 1/1 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 17 naudingumo balų.
Ketvirtadienį 25 taškus bei 32 naudingumo balus užfiksavęs Vytautas Šulskis šį kartą pasižymėjo 16 taškų, 7 sučiuptais kamuoliais bei 15 balų.
Pirmajame ture „Žalgiris-2“ triumfavo Telšiuose, o „Omega“ įveikė Klaipėdos „Neptūno“ dublerius.
„Žalgiris-2“: Majus Bulanovas 18 (5/7 dvit., 5/5 baud., 25 naud.), Jokūbas Rudaitis (4/6 dvit., 3/5 trit.) ir Ignas Štombergas (7/12 dvit., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok.) po 17, Stenas Markusas Adamsonas 13 (3/4 trit., 4 kld.), Nedas Raupelis 8 (4/6 dvit., 9 atk. kam., 2 blok.), Dominykas Grunkis 7 (5/7 baud., 5 rez. perd.).
„Omega-Tauras-LSU“: Armandas Bancevičius 21 (4/7 dvit., 4/9 trit., 5 atk. kam.), Vytautas Šulskis 16 (4/9 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam.), Šarūnas Vasiliauskas 11 (0/5 trit., 5/5 baud., 8 rez. perd., 3 per. kam.), Ignas Juškevičius 10 (5/9 dvit., 7 atk. kam.), Nathanas Delaney Robinsonas 9 (4/6 dvit.).
