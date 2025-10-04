Svarbiausios NKL kovos keliasi į TV6: pirmoji akistata tarp „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien

Antrame pagal pajėgumą čempionate išvis varžosi 17 klubų. O pirmoji akistata TV6 kanale – jau šiandien.
Palangos „Olimpo“ tikslas – kiekvienose rungtynėse atiduoti 100 procentų
Vyriausiasis Palangos „Olimpo“ treneris Erikas Kubilius teigia, kad šiemet komanda yra stipriai pasikeitusi – iš praėjusio sezono liko tik trys žaidėjai. Taip pat nepavyko išvengti ligų bei traumų.
„Dar reikia laiko, kol susižaisime ir pradėsime demonstruoti kokybišką krepšinį. Tačiau mūsų tikslas kiekvienose rungtynėse atiduoti 100 proc. Mėgstu sakyti, kad nesvarbu, koks būtų mūsų rungtynių planas ar taktika – jei sportininkai neatsiduos maksimaliai kiekvienoje situacijoje, nė vienas planas nesuveiks. Kai visi aikštėje atiduoda 100 procentų savęs, tada ateina ir rezultatai“, – sako jis.
Anot E. Kubiliaus, tai, kad svarbiausios NKL kovos šį sezoną bus rodomos per televiziją, yra didelis privalumas. Visgi jis pajuokauja, kad duoti interviu prieš kamerą – bene sunkiausia rungtynių dalis.
Telšių „Telšiai“ sieks pergalių kiekvienose rungtynėse
Kaip teigia „Telšių“ vyriausiasis treneris Sandris Buškevics, jo komanda naująjį NKL sezoną taip pat pradeda palydimas iššūkių. Ruoštis sezonui „Telšiai“ pradėjo nepilna sudėtimi, o tai, anot jo, trukdo komandos augimui.
„Šiuo metu prie komandos prisijungė 3 nauji žaidėjai – jiems prireiks laiko integruotis į mūsų komandos žaidimą. Intensyviai ieškome centro pozicijos žaidėjo, kuris atitiktų mūsų žaidimą ir padėtų kovose dėl atšokusių kamuolių. Esame toli gražu nuo optimalios formos tiek žaidimo, tiek fizinės formos prasme. Tačiau mes tikime procesu ir kiekvieną dieną būsime geresni“, – įsitikinęs jis.
Pagrindinis klubo tikslas šiame sezone – gerbti kiekvieną varžovą, ruoštis visoms rungtynėms ir jas laimėti. Taip pat vyriausiasis treneris džiaugiasi ir visos NKL augimu.
„Pastaraisiais metais rungtynėse daug intrigos, komandos yra lygiavertės – sunku nuspėti, kas kurią dieną laimės. Iki susitikimo per TV6“, – rungtynes pasitinka jis.
Palangos „Olimpas – Telšių „Telšiai“ – jau šiandien, 14 val. per TV6!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!