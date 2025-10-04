Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

Svarbiausios NKL kovos keliasi į TV6: pirmoji akistata tarp „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien

2025-10-04 12:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 12:13

Svarbiausios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovos šį sezoną keliasi į televiziją. 2025-2026 m. sezone ryškiausias savaitės rungtynes kiekvieną šeštadienį transliuos TV6 kanalas. Pirmosios rungtynės tarp Palangos „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien.

Palangos „Olimpas“ (nuotr. NKL)

Svarbiausios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovos šį sezoną keliasi į televiziją. 2025-2026 m. sezone ryškiausias savaitės rungtynes kiekvieną šeštadienį transliuos TV6 kanalas. Pirmosios rungtynės tarp Palangos „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien.

REKLAMA
0

Antrame pagal pajėgumą čempionate išvis varžosi 17 klubų. O pirmoji akistata TV6 kanale – jau šiandien.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palangos „Olimpo“ tikslas – kiekvienose rungtynėse atiduoti 100 procentų

Vyriausiasis Palangos „Olimpo“ treneris Erikas Kubilius teigia, kad šiemet komanda yra stipriai pasikeitusi – iš praėjusio sezono liko tik trys žaidėjai. Taip pat nepavyko išvengti ligų bei traumų.

REKLAMA
REKLAMA

„Dar reikia laiko, kol susižaisime ir pradėsime demonstruoti kokybišką krepšinį. Tačiau mūsų tikslas kiekvienose rungtynėse atiduoti 100 proc. Mėgstu sakyti, kad nesvarbu, koks būtų mūsų rungtynių planas ar taktika – jei sportininkai neatsiduos maksimaliai kiekvienoje situacijoje, nė vienas planas nesuveiks. Kai visi aikštėje atiduoda 100 procentų savęs, tada ateina ir rezultatai“, – sako jis.

REKLAMA

Anot E. Kubiliaus, tai, kad svarbiausios NKL kovos šį sezoną bus rodomos per televiziją, yra didelis privalumas. Visgi jis pajuokauja, kad duoti interviu prieš kamerą – bene sunkiausia rungtynių dalis.

 

Telšių „Telšiai“ sieks pergalių kiekvienose rungtynėse

Kaip teigia „Telšių“ vyriausiasis treneris Sandris Buškevics, jo komanda naująjį NKL sezoną taip pat pradeda palydimas iššūkių. Ruoštis sezonui „Telšiai“ pradėjo nepilna sudėtimi, o tai, anot jo, trukdo komandos augimui.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu prie komandos prisijungė 3 nauji žaidėjai – jiems prireiks laiko integruotis į mūsų komandos žaidimą. Intensyviai ieškome centro pozicijos žaidėjo, kuris atitiktų mūsų žaidimą ir padėtų kovose dėl atšokusių kamuolių. Esame toli gražu nuo optimalios formos tiek žaidimo, tiek fizinės formos prasme. Tačiau mes tikime procesu ir kiekvieną dieną būsime geresni“, – įsitikinęs jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinis klubo tikslas šiame sezone – gerbti kiekvieną varžovą, ruoštis visoms rungtynėms ir jas laimėti. Taip pat vyriausiasis treneris džiaugiasi ir visos NKL augimu.

„Pastaraisiais metais rungtynėse daug intrigos, komandos yra lygiavertės – sunku nuspėti, kas kurią dieną laimės. Iki susitikimo per TV6“, – rungtynes pasitinka jis.

Palangos „Olimpas – Telšių „Telšiai“ – jau šiandien, 14 val. per TV6!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų