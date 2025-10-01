„Lietkabelio“ tarptautinio sezono starte – puiki pergalė prieš Turkijos vicečempionus

„Lietkabelis“ truktelėjo į priekį antrojo pirmojo kėlinio dalyje, kai pelnė 7 taškus be atsako – 20:12. „Bešiktaš“ nepasimetė ir per likusį laiką deficitą gerokai sumažino – 19:22. Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo spurtu 10:0 ir perėmė iniciatyvą – 29:22.
Panevėžiečiai atsitiesė (28:31), bet „Bešiktaš“ greitai vėl nutolo (40:32) ir įpusėjus mačui pirmavo 43:35. Po didžiosios pertraukos svečiai greitai įgijo dviženklį pranašumą (45:35), bet tada sekė Nenado Čanako auklėtinių spurtas 13:0, kuris leido persverti rezultatą savo naudai – 48:45.
Tiesa, ilgai tuo džiaugtis Lietuvos klubas negalėjo ir po trijų kėlinių vėl buvo besivejančio vaidmenyje – 55:57. Ketvirtajame ketvirtyje „Lietkabelis“ išsiveržė į priekį ir atitrūkti šiek tiek sugebėjo 37-ąją minutę, kai po 7 taškų be atsako įgijo 8 taškų pranašumą – 76:68.
„Bešiktaš“ kilo į šturmą – priartėjo iki 77:81 ir dar turėjo kelias atakas labiau priartėti, tačiau jos buvo nesėkmingos, o Lazaras Mutičius tritaškiu likus 41 sekundei (83:77) įtvirtino pergalę.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae (3/8 tritaškiai, 7 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Augustine‘as Rubitas (5 atk. kam., 22 naud. bal.) po 17, Jamelas Morrisas (2/6 tritaškiai) ir Paulius Danusevičius (7 atk. kam.) po 13, Lazaras Mutičius ir Gabrielius Maldūnas po 7.
„Bešiktaš“: Jonah Mathewsas 15 (3/8 tritaškiai), Devonas Dotsonas 14, Anthony Brownas 12, Ismaelis Kamagate 9.
