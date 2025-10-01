Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelio“ tarptautinio sezono starte – puiki pergalė prieš Turkijos vicečempionus

2025-10-01 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 18:00

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai trečiadienio vakarą puikia pergale pradėjo Europos taurės sezoną. Nenado Čanako auklėtiniai namuose 85:79 (22:19, 13:24, 20:14, 30:22) nugalėjo Stambulo „Bešiktaš“ komandą iš Turkijos.

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai trečiadienio vakarą puikia pergale pradėjo Europos taurės sezoną. Nenado Čanako auklėtiniai namuose 85:79 (22:19, 13:24, 20:14, 30:22) nugalėjo Stambulo „Bešiktaš“ komandą iš Turkijos.

REKLAMA
0

„Lietkabelis“ truktelėjo į priekį antrojo pirmojo kėlinio dalyje, kai pelnė 7 taškus be atsako – 20:12. „Bešiktaš“ nepasimetė ir per likusį laiką deficitą gerokai sumažino – 19:22. Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo spurtu 10:0 ir perėmė iniciatyvą – 29:22.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panevėžiečiai atsitiesė (28:31), bet „Bešiktaš“ greitai vėl nutolo (40:32) ir įpusėjus mačui pirmavo 43:35. Po didžiosios pertraukos svečiai greitai įgijo dviženklį pranašumą (45:35), bet tada sekė Nenado Čanako auklėtinių spurtas 13:0, kuris leido persverti rezultatą savo naudai – 48:45.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, ilgai tuo džiaugtis Lietuvos klubas negalėjo ir po trijų kėlinių vėl buvo besivejančio vaidmenyje – 55:57. Ketvirtajame ketvirtyje „Lietkabelis“ išsiveržė į priekį ir atitrūkti šiek tiek sugebėjo 37-ąją minutę, kai po 7 taškų be atsako įgijo 8 taškų pranašumą – 76:68.

REKLAMA

„Bešiktaš“ kilo į šturmą – priartėjo iki 77:81 ir dar turėjo kelias atakas labiau priartėti, tačiau jos buvo nesėkmingos, o Lazaras Mutičius tritaškiu likus 41 sekundei (83:77) įtvirtino pergalę.

„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae (3/8 tritaškiai, 7 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Augustine‘as Rubitas (5 atk. kam., 22 naud. bal.) po 17, Jamelas Morrisas (2/6 tritaškiai) ir Paulius Danusevičius (7 atk. kam.) po 13, Lazaras Mutičius ir Gabrielius Maldūnas po 7.

„Bešiktaš“: Jonah Mathewsas 15 (3/8 tritaškiai), Devonas Dotsonas 14, Anthony Brownas 12, Ismaelis Kamagate 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų