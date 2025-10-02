Lietuvos buriuotojai startuoja „RS Feva“ Europos čempionate Gardoje

Šiose varžybose paaiškės Europos čempionai ir baigsis septynių etapų „RS Feva“ Europos taurės serija, kurios bendroje įskaitoje šiuo metu pirmauja lietuviai Benas Šapkinas ir Mykolas Leipus. Tarp merginų įgulų Europoje puikiai matomos ir lietuvės – Austėja Karčiauskaitė su Auguste Žukauskaite šiuo metu užima antrąją vietą minėtojoje serijoje.
Pasirengimas šiam svarbiausiam sezono startui vyko dviem etapais: rugsėjo pradžioje jaunieji buriuotojai intensyviai treniravosi Mrongove (Lenkija), o prieš pat čempionatą – Gardos ežere, kur galėjo susipažinti su vietos sąlygomis.
Prie pasirengimo prisidėjo Lietuvos rinktinės treneris Darius Gerasimavičius, jo asistentas Saulius Veselauskas ir Lenkijos specialistai – legendinis treneris Stanisław Mickiewicz bei jo sūnus, 420 jachtų klasės rinktinės strategas Marcin Mickiewicz. Formuojant rinktinę dalyvavo Viktorija Andrulytė, Antanas Juodsnukis, Tomas Valentinaitis bei buriavimo veteranas Rimvydas Rimdžius.
Europos čempionate startuoja šios Lietuvos įgulos: Asta Aperavičiūtė ir Augustė Žukauskaitė, Rimgailė Kregždytė ir Rugilė Bedalytė, Ema Raudytė ir Vilius Cancingeris, Joris Laukaitis ir Ugnė Šilkūnaitė, Marius Timofejevas ir Martynas Dabravalskis, Benas Šapkinas ir Mykolas Leipus.
„Lietuvos jaunieji buriuotojai yra įrodę, kad yra pasirengę varžytis su stipriausiais Europos sportininkais. Šis startas – tai olimpinių ambicijų dalis ir svarbus renginys kaupiant tarptautinę patirtį. Dvi geriausios „RS Feva“ įgulos po šio čempionato atstovaus Lietuvą gruodžio pradžioje, jaunimo buriavimo čempionate Vilamouroje, Portugalijoje, kuris kartais vadinamas jaunimo „olimpiada““, – pasakoja treneris Darius Gerasimavičius.
Pasak Lietuvos „RS Sailing“ jachtų asociacijos vadovo Tomo Valentinaičio, dalyvavimas šiame čempionate nebūtų įmanomas be Lietuvos buriuotojų bendruomenės pastangų. Prie projekto reikšmingai prisidėjo Lietuvos buriuotojų sąjunga, Elektrėnų sporto centras, Neringos sporto mokykla, Nacionalinė buriavimo akademija, taip pat tėvai ir gausus būrys rėmėjų bei geradarių.
Sekti Europos čempionato rezultatus galima paspaudus ČIA.
