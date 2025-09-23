Nidoje finišavo 26-oji Paršelio regata – buriuotojų sezono uždarymo šventė

Oras buvo buriuotojų svajonė: vidutinio stiprumo šiaurės–šiaurės vakarų vėjas (6–8 m/s) ir šilta rudens saulė leido mėgautis tikromis sportinėmis kovomis. Teisėjo Valiaus Bogūno pastangomis distancijos buvo suplanuotos nepriekaištingai.
ORC grupėje pirmąją vietą iškovojo kapitono Aisčio Kalanavičiaus vadovaujama „La Calma“ komanda. Antrąją vietą šioje grupėje užėmė „TeKyla“ (kpt. Jonas Romeika) komanda, trečiąją – jachtos „Arabela“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) komanda.
„Pergalė šioje regatoje – tikras įrodymas, ką gali vieninga komanda. Didelis ačiū visiems mūsų įgulos nariams už darbą, energiją ir palaikymą! Taip pat dėkojame visiems dalyviams – be jūsų ši regata nebūtų buvusi tokia įdomi ir įsimintina. Linkime, kad vėjas visuomet būtų palankus, o ateities varžybos atneštų dar daugiau džiaugsmo ir sėkmės“, – po finišo teigė „La Calma“ kapitonas A. Kalanavičius.
K- H grupėje pirmąją vietą iškovojo „Tojana-Optibet“ (kpt. Antanas Gerasimavičius) komanda, antrąją – „Samsara“ (kpt. Rimantas Stropus) komanda, trečiąją – „Pelėda“ (kpt. Darius Bartkėnas) komanda.
„Mūsų laivas šiemet su naujomis burėmis, kurias įsigijome rėmėjų „Optibet“ dėka, generavo puikų greitį. Įgula dirbo darniai, todėl distancijoje jautėmės tikri lyderiai. Tai didžiulis mūsų komandos pasiekimas ir puiki sezono pabaiga!“ – teigė „Tojana-Optibet“ kapitonas A. Gerasimavičius.
LYS grupėje pirmąją vietą iškovojo jachtos „Aphrodite“ (kpt. Anatolij Dmitrijev) komanda, antrąją – jachtos „Regina“ (kpt. Ilja Petriuk) komanda, trečiąją – jachtos „Ganesha“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius) komanda.
Taip pat buvo apdovanoti drauge vykusių čempionatų nugalėtojai: Folkbotų čempionais tapo jachtos „Falcon“ (kpt. Pavel Galijevskij) komanda, Albin Vega čempionais – jachtos „Li“ (kpt. Edgaras Maladauskas) komanda.
Šių metų regata pasižymėjo dalyvių įvairove. Jauniausiai varžybų dalyvei – Rugilei Lukšytei, buriavusiai su „Mirage“ komanda – buvo vos 7 metai. Vyriausiam dalyviui – jachtos „Cocopeli“ buriuotojui A. Sakalauskui – 71 metai. Regatoje startavo net 26 moterys ir merginos. Tarp dalyvių buvo ir trys olimpiečiai – Raimondas Šiugždinis su „Arabela“ komanda, Valdas Balčiūnas su „Milda“ komanda, Viktorija Andrulytė su „Samsara“ komanda.
„Buriavimas nėra vien tik sportas, tai – gyvenimo būdas. Linkiu visiems buriuotojams visuomet degti aistra buriavimui ir nepamiršti, kad vandenyje turime padėti vieni kitiems. Sporto daigų yra visur – svarbu juos auginti“ – teigė V. Andrulytė.
Apdovanojimų ceremonijoje vyravo pakili nuotaika. Pagrindinis regatos rėmėjas „Kärcher“ varžybų dalyviams dovanojo laivuose plačiai naudojamus aukštos kokybės švaros palaikymo prietaisų ir įrangos komplektus, o tradicinis regatos prizas – keptas paršelis – buvo įteiktas čempionams.
„Paršelio regata vyksta jau daugiau nei ketvirtį amžiaus. Ji tapo didžiuliu reiškiniu, sutraukiančiu buriuotojus iš visos Lietuvos ir užsienio. Džiaugiuosi, kad ši tradicija gyvuoja, o bendruomenė kasmet grįžta į Nidą uždaryti sezono“ – dalinosi Svajūnas Kizys, regatos įkūrėjas ir globėjas.
Regatos šventinę atmosferą užbaigė draugiški buriuotojų pasisėdėjimai Nidoje, kur buvo dalijamasi sezono įspūdžiais, ateities planais ir, žinoma, pasidžiaugta puikia buriavimo bendruomenės dvasia. Renginyje Grojo „Psichodeliniai runkeliai“ ir ~DJ Tushas. Jachtos „Lietuva“ Kapitonas Osvaldas Kudzevičius pakvietė pasibaigus buriavimo sezonui, lapkričio 22 d. susitikti ir dar kartą paminėti buriavimo Lietuvoje devyniasdešimtmetį.
Pilnus regatos rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.
„Paršelio regatos“ nugalėtojai:
ORC grupė
1. La Calma (POL-001AYA) – Aistis Kalanavičius
2. TeKyla (LTU-2235) – Jonas Romeika
3. Arabela (LTU-2399) – Raimondas Šiugždinis
K-H grupė
1. Tojana-Optibet (LTU-2003) – Antanas Gerasimavičius
2. Samsara (LTU-2322) – Rimantas Stropus
3. Pelėda (LTU-2416) – Darius Bartkėnas
LYS grupė
1. Aphrodite (LTU-1612) – Anatolij Dmitrijev
2. Regina (LTU-583) – Ilja Petriuk
3. Ganesha (LTU-2318) – Osvaldas Kudžma
Papildomi čempionatai:
- Folkbotų čempionas – Falcon (S-1940), kapitonas Pavel Galijevskij.
- Albin Vega čempionas – Li (LTU-425), kapitonas Edgaras Maladauskas.
