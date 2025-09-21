Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Smėlis, vėjas ir pergalės: Lietuvos buriuotojai blizgėjo Europos vėjaračių čempionate

2025-09-21 11:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 11:46

Rugsėjo 15–20 dienomis Danijos Fanės salos paplūdimyje vyko Europos blokart vėjaračių čempionatas. Jame dalyvavo 86 sportininkai iš 15 šalių, tarp jų – net 10 Lietuvos atstovų.

Mato Mizgirio nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 15–20 dienomis Danijos Fanės salos paplūdimyje vyko Europos blokart vėjaračių čempionatas. Jame dalyvavo 86 sportininkai iš 15 šalių, tarp jų – net 10 Lietuvos atstovų.

REKLAMA
0

Varžybas lydėjo gamtos išbandymai. Pirmąją dieną iš Atlanto užgriuvęs ciklonas atnešė uraganinį vėją ir užtvindė paplūdimį, todėl startai buvo atšaukti. Tik trečiadienį, vėjui kiek aprimus, tačiau siekiant net 15 m/s gūsiuose, sportininkai pagaliau stojo prie starto linijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovos buvo itin įtemptos – pavėjiniuose posūkiuose vėjaračiai pasiekdavo net iki 65 km/h greitį ir ženklus dažnai įveikdavo slysdami šonu. Net menkiausia klaida baigdavosi nevaldomu slydimu ir prarastomis pozicijomis.

REKLAMA
REKLAMA

Per visas tris itin vėjuotas čempionato dienas įvyko po 10 lenktynių kiekvienai svorio kategorijai. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Lietuvos komanda pademonstravo aukščiausio lygio meistriškumą. Matas Jorudas iškovojo sidabro medalį Production Light kategorijoje. Arvydas Gutauskas pelnė bronzą Production Heavy kategorijoje.

REKLAMA

Įspūdingą pasirodymą surengė Matas Mizgiris, kuris po dramatiškos kovos Performance Heavy kategorijoje paskutinių lenktynių metu aplenkė patyrusį Naujosios Zelandijos buriuotoją Torkel Stillefors ir apgynė Europos čempiono titulą, kurį buvo iškovojęs ir 2023 m. Anglijoje ant asfalto.

Vos per žingsnį nuo medalio liko Antanas Golubovskis, Performance Super Heavy kategorijoje užėmęs 4-ąją vietą – paskutinėse lenktynėse bronzą iš jo paveržė JAV atstovas Dave Lussier.

REKLAMA
REKLAMA

„Šis čempionatas buvo tikras ištvermės ir meistriškumo išbandymas. Džiaugiamės, kad Lietuva dar kartą įrodė esanti tarp stipriausių Europos blokart vėjaračių šalių“, – sakė komandos atstovai.

Lietuvos sportininkai iš Fanės salos grįžo pasipuošę trimis medaliais ir dar kartą garsindami mūsų šalį tarptautinėje arenoje.

TOP3 rezultatai (užimta vieta, taškų suma, atmetus 2 blogiausius rezultatus):

Lengvasvoriai (iki 70 kg), standartinė klasė

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

1. Alex Bruhn (Vokietija) 5 tšk.

2. Matas Jorudas (Lietuva, Šiauliai) 15 tšk.

3. Allan Lecointe (Prancūzija) 21 tšk.

Sunkiasvoriai (82,5-95 kg), standartinė klasė

1. Peter Verbeek (Nyderlandai) 12 tšk.

2. Ronald de Vocht (Belgija) 17 tšk.

3. Arvydas Gutauskas (Lietuva, Marijampolė) 18 tšk.

Sunkiasvoriai (82,5-95 kg), Performance klasė

1. Matas Mizgiris (Lietuva) 16 tšk.

2. Torkel Stillefors (N. Zelandija) 18 tšk.

3. Johan Das (Nyderlandai) 30 tšk.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų