TV3 naujienos > Sportas

Lietingame Tokijuje – Mykolo Aleknos sidabras

2025-09-21 17:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 17:07

Sekmadienį Tokijuje (Japonija) baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kurio paskutinę dieną buvo išdalintas medalių komplektas ir disko metimo rungtyje.

Mykolas Alekna | Scanpix nuotr.

Sekmadienį Tokijuje (Japonija) baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kurio paskutinę dieną buvo išdalintas medalių komplektas ir disko metimo rungtyje.

Stadioną nuo pat varžybų pradžios plovė lietus, todėl po pirmųjų kelių bandymų varžybos buvo sustabdytos. Po daugiau nei valandos pratęsus varžybas, švedas Danielis Stahlis (70,47 m) paskutiniuoju bandymu aplenkė Mykolą Alekną ir išplėšė aukso medalį, tuo tarpu lietuvis liko antroje pozicijoje (67,84 m). Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrius Gudžius diską toliausiai metė 63,34 m ir užėmė šeštą vietą, tuo tarpu Martynas Alekna – 63,34 m ir liko septintas.

Į finalą Martynas Alekna pateko diską jau pirmuoju bandymu numetęs 67,16 m, Mykolas Alekna – 65,39 m (65,39 – x – 65,29), o A. Gudžius – 65,18 m (65,18 – x – 65,05).

Mykolas Alekna pasaulio čempionatų istorijoje yra iškovojęs sidabro (2022 m.) ir bronzos (2023 m.) medalius, A. Gudžius 2017 m. iškovojo auksą, o 2022 m. – bronzą, tuo tarpu Martynui Aleknai tai yra tik antrasis pasaulio čempionatas karjeroje, o pirmą kartą 2023 m. jis užėmė 21-ą vietą.

Finale be lietuvių taip pat varžėsi švedas Danielis Stahlis, slovėnas Kristjanas Čehas, australas Matthew Denny, vokietis Henrikas Hanssenas, austras Lukas Weibhaidingeris, kubietis Mario Alberto Diazas, Naujosios Zelandijos atstovas Connoras Bellas, vokietis Mika Sosna ir Samoa atstovas Alexas Rose‘as.

Lietuva (3 aukso, 4 sidabro, 2 bronzos) yra antra sėkmingiausia valstybė per vyrų disko metimo istoriją pasaulio čempionatuose. Geresniais rezultatais pasigirti gali tik Vokietija (8, 2, 5). 

Varžybų eiga
Atnaujinta 17:07

Diskas išsprūdo – Mykolo Aleknos paskutinis metimas buvo nesėkmingas ir jis iškovojo sidabro medalį, tuo tarpu D. Stahlis – auksą.

Atnaujinta 17:06

Įspūdinga! D. Stahlis meta 70,47 m ir aplenkia Mykolą Alekną, kuris turi paskutinį bandymą išplėšti auksą.

Atnaujinta 17:05

Alexo Rose'o šeštasis bandymas buvo nesėkmingas ir jis iškovojo bronzos medalį. Liko D. Stahlis ir Mykolas Alekna.

Atnaujinta 17:04

Matthew Denny šeštasis bandymas buvo nesėkmingas ir jis jau lieka ketvirtas. Tai reiškia, kad Mykolas Alekna užsitikrino pasaulio čempionato medalį!

Atnaujinta 17:03

Alexas Rose'as penktuoju bandymu diską numetė 66,96 m ir fiksuoja trečią geriausią rezultatą.

Atnaujinta 16:57

Martyno Aleknos penktasis bandymas buvo nesėkmingas, jis lieka 7-oje vietoje.

Atnaujinta 16:54

D. Stahlis ketvirtuoju bandymu kyla į antrą vietą – 67,47 m.

Mykolas Alekna ketvirtuoju bandymu metė į apsauginį tinklą, bet su antruoju bandymu (67,84 m) vis dar žengia pirmas.

Atnaujinta 16:49

Po trijų bandymų Mykolas Alekna rikiuojasi pirmas, A. Gudžius – 6-as, o Martynas Alekna – 7-as.

Martyno Aleknos ketvirtasis bandymas siekė 62,47 m ir kol kas jo antrasis bandymas išlieka geriausias.

Atnaujinta 16:39

Trečiasis Mykolo Aleknos bandymas nebuvo itin sėkmingas (66 m) ir jo toliausias bandymas yra antrasis – 67,84 m.

D. Stahlis trečiuoju bandymu fiksuoja 65,60 m atstumą ir kyla į antrą vietą.

Atnaujinta 16:34

Martyno Aleknos antrasis bandymas yra 29 cm tolimesnis – 63,34 m. Po visų 12 dalyvių antrųjų bandymų, jis rikiuojasi 6-as, Mykolas Alekna – pirmas, o Andrius Gudžius – penktas.

Atnaujinta 16:32

A. Gudžius antruoju bandymu fiksuoja 63,43 m ir dabar žengia 4-as.

Atnaujinta 16:30

Mykolas Alekna antruoju bandymu meta 67,84 m ir veržiasi į pirmą vietą! D. Stahlio antrasis bandymas siekia 63,74 m ir jis rikiuojasi trečias, o M. Diazas su 64,71 m – antras.

Atnaujinta 16:24

Martynas Alekna pirmuoju bandymu meta 63,05 m ir lenkia ne tik Mykolą, bet ir visus kitus varžovus!

Atnaujinta 16:21

A. Gudžius pirmuoju bandymu mynė linija ir metimas neįskaitytas.

Atnaujinta 16:21

Varžybos pagaliau pratęstos! M. Deeny pirmasis metimas fiksuojamas 59,09 m, K. Čeho – 55,18 m, C. Bello – 54,73 m, o štai D. Stahlio, M. Diazo ir H. Jansseno metimai buvo neįskaityti.

Atnaujinta 15:39

Disko metimo varžybos dėl lietaus vis dar nevyksta.

Atnaujinta 14:43

Dėl lietaus kol kas daugiu metimų nevyksta.

Atnaujinta 14:28

M. Denny pirmasis bandymas nesėkmingas.

Atnaujinta 14:13

Stadione stipriai lyja, todėl metimo sąlygos yra itin sunkios. Pirmasis Mykolo Aleknos pirmasis metimas siekia 62,91 m.

