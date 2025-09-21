Lietingame Tokijuje – Mykolo Aleknos sidabras

Stadioną nuo pat varžybų pradžios plovė lietus, todėl po pirmųjų kelių bandymų varžybos buvo sustabdytos. Po daugiau nei valandos pratęsus varžybas, švedas Danielis Stahlis (70,47 m) paskutiniuoju bandymu aplenkė Mykolą Alekną ir išplėšė aukso medalį, tuo tarpu lietuvis liko antroje pozicijoje (67,84 m). Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m).
Andrius Gudžius diską toliausiai metė 63,34 m ir užėmė šeštą vietą, tuo tarpu Martynas Alekna – 63,34 m ir liko septintas.
Į finalą Martynas Alekna pateko diską jau pirmuoju bandymu numetęs 67,16 m, Mykolas Alekna – 65,39 m (65,39 – x – 65,29), o A. Gudžius – 65,18 m (65,18 – x – 65,05).
Mykolas Alekna pasaulio čempionatų istorijoje yra iškovojęs sidabro (2022 m.) ir bronzos (2023 m.) medalius, A. Gudžius 2017 m. iškovojo auksą, o 2022 m. – bronzą, tuo tarpu Martynui Aleknai tai yra tik antrasis pasaulio čempionatas karjeroje, o pirmą kartą 2023 m. jis užėmė 21-ą vietą.
Finale be lietuvių taip pat varžėsi švedas Danielis Stahlis, slovėnas Kristjanas Čehas, australas Matthew Denny, vokietis Henrikas Hanssenas, austras Lukas Weibhaidingeris, kubietis Mario Alberto Diazas, Naujosios Zelandijos atstovas Connoras Bellas, vokietis Mika Sosna ir Samoa atstovas Alexas Rose‘as.
Lietuva (3 aukso, 4 sidabro, 2 bronzos) yra antra sėkmingiausia valstybė per vyrų disko metimo istoriją pasaulio čempionatuose. Geresniais rezultatais pasigirti gali tik Vokietija (8, 2, 5).
Diskas išsprūdo – Mykolo Aleknos paskutinis metimas buvo nesėkmingas ir jis iškovojo sidabro medalį, tuo tarpu D. Stahlis – auksą.
Įspūdinga! D. Stahlis meta 70,47 m ir aplenkia Mykolą Alekną, kuris turi paskutinį bandymą išplėšti auksą.
Alexo Rose'o šeštasis bandymas buvo nesėkmingas ir jis iškovojo bronzos medalį. Liko D. Stahlis ir Mykolas Alekna.
Matthew Denny šeštasis bandymas buvo nesėkmingas ir jis jau lieka ketvirtas. Tai reiškia, kad Mykolas Alekna užsitikrino pasaulio čempionato medalį!
Alexas Rose'as penktuoju bandymu diską numetė 66,96 m ir fiksuoja trečią geriausią rezultatą.
Martyno Aleknos penktasis bandymas buvo nesėkmingas, jis lieka 7-oje vietoje.
D. Stahlis ketvirtuoju bandymu kyla į antrą vietą – 67,47 m.
Mykolas Alekna ketvirtuoju bandymu metė į apsauginį tinklą, bet su antruoju bandymu (67,84 m) vis dar žengia pirmas.
Po trijų bandymų Mykolas Alekna rikiuojasi pirmas, A. Gudžius – 6-as, o Martynas Alekna – 7-as.
Martyno Aleknos ketvirtasis bandymas siekė 62,47 m ir kol kas jo antrasis bandymas išlieka geriausias.
Trečiasis Mykolo Aleknos bandymas nebuvo itin sėkmingas (66 m) ir jo toliausias bandymas yra antrasis – 67,84 m.
D. Stahlis trečiuoju bandymu fiksuoja 65,60 m atstumą ir kyla į antrą vietą.
Martyno Aleknos antrasis bandymas yra 29 cm tolimesnis – 63,34 m. Po visų 12 dalyvių antrųjų bandymų, jis rikiuojasi 6-as, Mykolas Alekna – pirmas, o Andrius Gudžius – penktas.
A. Gudžius antruoju bandymu fiksuoja 63,43 m ir dabar žengia 4-as.
Mykolas Alekna antruoju bandymu meta 67,84 m ir veržiasi į pirmą vietą! D. Stahlio antrasis bandymas siekia 63,74 m ir jis rikiuojasi trečias, o M. Diazas su 64,71 m – antras.
Martynas Alekna pirmuoju bandymu meta 63,05 m ir lenkia ne tik Mykolą, bet ir visus kitus varžovus!
A. Gudžius pirmuoju bandymu mynė linija ir metimas neįskaitytas.
Varžybos pagaliau pratęstos! M. Deeny pirmasis metimas fiksuojamas 59,09 m, K. Čeho – 55,18 m, C. Bello – 54,73 m, o štai D. Stahlio, M. Diazo ir H. Jansseno metimai buvo neįskaityti.
Disko metimo varžybos dėl lietaus vis dar nevyksta.
Dėl lietaus kol kas daugiu metimų nevyksta.
M. Denny pirmasis bandymas nesėkmingas.
Stadione stipriai lyja, todėl metimo sąlygos yra itin sunkios. Pirmasis Mykolo Aleknos pirmasis metimas siekia 62,91 m.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!