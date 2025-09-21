Kalendorius
„Partizan“ palaužė Australijos klubą

2025-09-21 11:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 11:30

Pavlos Giannakopoulos turnyro rungtynėse Australijoje Belgrado „Partizan" ekipa 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24) palaužė Sidnėjaus „Kings" krepšininkus.

Sh.Miltonas svariai prisidėjo prie pergalės

Pavlos Giannakopoulos turnyro rungtynėse Australijoje Belgrado „Partizan“ ekipa 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24) palaužė Sidnėjaus „Kings“ krepšininkus.

0

Serbijos klubas turi problemų su traumomis – nežaidė Duane‘as Washingtonas, Dylanas Osetkowskis, Vanja Marinkovičius, Frankas Ntilikina, Aleksejus Pokuševskis ir Tyrique‘as Jonesas, o prie komandos dar neprisijungė Europos čempionu tapęs Isaacas Bonga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams Jabari Parkeris pelnė 24 taškus (37 min., 5 atk. kam.), Shake‘as Miltonas – 21, Carlikas Jonesas – 18 (5 rez. perd.), Sterlingas Brownas – 17 taškų.

Pralaimėjusiems Jaylinas Galloway‘us įmetė 20 taškų (6/10 tritaškiai), Kendrickas Davisas – 19, Kouatas Nolas – 15, Xavieras Cooksas – 14 (13 atk. kam.), Timas Soaresas – 11 (6 atk. kam.).

