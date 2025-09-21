„Partizan“ palaužė Australijos klubą

Serbijos klubas turi problemų su traumomis – nežaidė Duane‘as Washingtonas, Dylanas Osetkowskis, Vanja Marinkovičius, Frankas Ntilikina, Aleksejus Pokuševskis ir Tyrique‘as Jonesas, o prie komandos dar neprisijungė Europos čempionu tapęs Isaacas Bonga.
Nugalėtojams Jabari Parkeris pelnė 24 taškus (37 min., 5 atk. kam.), Shake‘as Miltonas – 21, Carlikas Jonesas – 18 (5 rez. perd.), Sterlingas Brownas – 17 taškų.
Pralaimėjusiems Jaylinas Galloway‘us įmetė 20 taškų (6/10 tritaškiai), Kendrickas Davisas – 19, Kouatas Nolas – 15, Xavieras Cooksas – 14 (13 atk. kam.), Timas Soaresas – 11 (6 atk. kam.).
