Lionelis Messi pelnė du įvarčius ir padėjo Majamio „Inter“ iškovoti svarbią pergalę

35-ąją minutę L. Messi atliko tobulą perdavimą Tadeo Allendei, kuris atidarė „Inter“ įvarčių sąskaitą.
Buvęs Belgijos rinktinės puolėjas Christianas Benteke antrojo kėlinio pradžioje išlygino rezultatą, tačiau netrukus iniciatyvą perėmė L. Messi ir atnešė Majamio klubui tris itin svarbius taškus.
66-ąją minutę jis pelnė pirmąjį savo įvartį – idealiai susistabdė buvusio „Barcelona“ komandos draugo Jordi Albos perdavimą ir pasiuntė kamuolį į vartų kampą, o netrukus padvigubino pranašumą, kai kairiąja koja iš baudos aikštelės prieigų pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.
What a long ball from Messi 👀— Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025
Tadeo Allende strikes to open the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/lHNoS3rcI7
Jordi ➡️ Messi ✨ pic.twitter.com/xdO59OMvxo— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025
🐐😮💨 pic.twitter.com/NsjL80K6Wu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025
L. Messi galėjo įmušti „hat-tricką“, tačiau netikėtai ne pats stojo mušti 72-ąją minutę Majamio ekipai skirto baudinio. Šią galimybę gavo argentinietis Mateo Silvetti, bet smūgiavo į skersinį.
Jacobas Murrellas per pridėtą laiką pelnė paguodos įvartį „D.C.“ ekipai, „Inter“ šventė pergalę ir sustiprino savo poziciją Rytų konferencijos atkrintamųjų varžybų rikiuotėje.
Javieras Mascherano treniruojama komanda taip pat sumažino atsilikimą nuo reguliariojo sezono lyderių Filadelfijos „Union“ iki aštuonių taškų. „Inter“ dar turi trejas rungtynes atsargoje bei sieks apginti titulą, kurį pirmą kartą iškovojo pernai.
„Tai labai svarbi pergalė, nes šią savaitę laimėjome šešis taškus, kuriuos turėjome iškovoti namuose, pakilome turnyro lentelėje, – sakė L. Messi. – Vis dar turime keletą rungtynių atsargoje ir, jei pasieksime gerus rezultatus, turėsime dar daugiau galimybių kilti aukštyn ir finišuoti viršuje. Visi žinome, kad tai yra pirmasis tikslas – praktiškai viena pergalė mus skirtų nuo atkrintamųjų, o vėliau reikia stengtis užimti kuo aukštesnę vietą, nes žaisti lemiamas rungtynes namuose suteikia pranašumą.“
L. Messi dublis leido jam pakilti į MLS rezultatyviausiųjų lentelės viršūnę – jis aplenkė „Nashville“ puolėją Samą Surridge‘ą ir šiuo metu turi 22 įvarčius. Be to, L. Messi yra atlikęs 12 rezultatyvių perdavimų per 22 MLS rungtynes šiame sezone.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!