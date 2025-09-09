Lietuvos rinktinė pasaulio plūdinės žūklės čempionate užėmė 21-ą vietą

Lietuviai 64,592 kg žuvies, užsidirbo 97 baudos balus ir užėmė 21-ą vietą tarp 30 rinktinių. Nugalėjo italai (94,344 kg žuvies, 31 baudos balas), antri buvo kroatai (92,721 kg, 31,5 baudos balo), treti – prancūzai (103,905 kg, 34,5 baudos balo).
Asmeninėje įskaitoje tarp lietuvių geriausiai pasirodė 65-ą vietą užėmęs Rytis Bitinas (14,65 kg, 13 baudos balų). Mindaugas Trybas buvo 68-as (15,56 kg, 14 baudos balų), Tomas Buzas – 100-asis (13,49 kg, 22 baudos balai), Povilas Užkuraitis – 108-as (11,702 kg, 23 baudos balai), o Austrius Šešeika – 117-as (9,19 kg, 25 baudos balai) tarp 165 žvejų.
Nugalėtoju tapo vengras Andrasas Nagy (26,27 kg, 2 baudos balai). Antras buvo slovėnas Alešas Kancleris (24,64 kg, 3 baudos balai), trečias – italas Filippo Beltrami (24,57 kg, 3 baudos balai).
