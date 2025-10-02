„Penktas kėlinys“: tarptautinio sezono startas – nudžiuginęs, nustebinęs ir nuvylęs

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ pergales, Klaipėdos „Neptūno“ pralaimėjimą, pasibaigusį GWB boikotą ir Vilniaus „Ryto“ sprendimą keltis į „Twinsbet“ areną.
00:00 – „Žalgirio“ pergalė Monake
24:21 – GWB baigtas protestas
31:33 – pirmas Eurolygos turas
39:05 – „Neptūno“ pralaimėjimas Lenkijoje
45:50 – nustebinęs „Lietkabelis“
57:02 – „Rytas“ keliasi į „Twinsbet“ areną
1:05:00 – lenkų sirgaliai
