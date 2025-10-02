Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: tarptautinio sezono startas – nudžiuginęs, nustebinęs ir nuvylęs

2025-10-02 12:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 12:11

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio" laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ pergales, Klaipėdos „Neptūno“ pralaimėjimą, pasibaigusį GWB boikotą ir Vilniaus „Ryto“ sprendimą keltis į „Twinsbet“ areną.

00:00 – „Žalgirio“ pergalė Monake

24:21 – GWB baigtas protestas

31:33 – pirmas Eurolygos turas

39:05 – „Neptūno“ pralaimėjimas Lenkijoje

45:50 – nustebinęs „Lietkabelis“

57:02 – „Rytas“ keliasi į „Twinsbet“ areną

1:05:00 – lenkų sirgaliai

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paaiškėjo KMT formatas (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Paaiškėjo KMT formatas ir tvarkaraštis (1)
LKL sezono startas (Krepsinis.net nuotr.)
LKL startas: įdomiausi naujokai, skambiausi perėjimai ir kas kvepia svilėsiu

