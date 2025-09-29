Olimpietis Giedrius Gužys teisėjaus tarptautinėje „Rudens vėjo“ regatoje Kaune

Į Lenkijos rinktinę G. Gužys pateko netikėtai – jo treniruojamas lietuvis svarbiose varžybose aplenkė stipriausius Lenkijos sportininkus ir taip treneris atkreipė šalies buriavimo federacijos dėmesį. „Kiekvienas treneris turi savo metodologiją. Lenkai pamatė, kad manoji veikia – todėl ir pakvietė prisijungti,“ – apie darbo Lenkijoje pradžią pasakoja G. Gužys.
Kaune gimęs ir augęs G. Gužys į „Rudens vėjo“ regatą, kurioje anksčiau ne kartą dalyvavo kaip sportininkas, šiemet sugrįžta jau teisėjo vaidmenyje. „Man ši regata visada atrodė išskirtinė, nes ji buvo tarptautinė – galėjai pasilyginti su sportininkais iš kitų šalių. Ir, tiesą sakant, čia visada būdavo labai geri prizai,“ – prisiminimais apie legendinę regatą dalinosi treneris.
34-oji tarptautinė „Rudens vėjo“ regata vyks spalio 2–5 dienomis. Į ją jau užsiregistravo pusantro šimto dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos. „Smagu matyti, kaip ši regata atrodo šiandien – tai profesionaliai suorganizuotos, aukšto lygio tarptautinės varžybos,“ – pabrėžia G. Gužys. Teisėjų komandai šiemet vadovaus estas Madis Ausman, o komisiją sudarys Leonids Rozins ir Gabriels Civjans iš Latvijos, Veronika Kuvatova iš Estijos bei lietuvis Emilis Valentinaitis. Pasak G. Gužio, objektyvus teisėjavimas pakylėja varžybas į aukštesnį lygį. „Iš sportininko patirties žinau, kur buriuotojai mėgsta bandyti gudrauti, todėl tokių dalykų neleisiu,“ – užtikrina jis.
Gilias tradicijas turinti „Rudens vėjo“ regata šiemet pirmą kartą vyks naujoje vietoje – Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ bazėje, moderniausioje buriavimo sporto infrastruktūroje Baltijos šalyse, neseniai atvėrusioje duris sportininkams ir lankytojams. Čia treniruojasi vieni perspektyviausių Lietuvos jaunųjų buriuotojų.
Tarptautinę patirtį sukaupęs treneris G. Gužys šiandien yra ne tik Lenkijos ILCA 7 rinktinės strategas, bet ir aktyvus jaunimo ugdytojas Lietuvoje – jis veda treniruotes, stovyklas bei noriai dalinasi patirtimi su jaunąja karta. „Man svarbu likti arti Lietuvos jaunimo. Linkiu jiems drąsiai nutiesti tarptautinius kelius,“ – sako G. Gužys.
