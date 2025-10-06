Pedri pažėrė kritikos „Barcelonos“ žaidimui po skaudaus pralaimėjimo prieš „Sevilla“

„Pirmasis kėlinys buvo siaubingas. Turime būti sąžiningi su savimi ir savikritiški. Pirmajame kėlinyje nebuvo intensyvumo ar kokybės su kamuoliu. Nežinojome, kaip žaisti prieš jų spaudimą. Nežinojome, ką daryti su kamuoliu.
Turime patobulinti dar daug dalykų. Treneris ir mes, žaidėjai, sunkiai dirbsime pasibaigus tarptautinei rinktinių pertraukai, kad pagerintume žaidimą ir tai nepasikartotų“, – teigė Pedri.
Priminsime, jog Robertas Lewandowskis esant rezultatui 1:2 nerealizavo vienuolikos metrų baudinio. Tuo tarpu Jose Carmona ir Akoras Adamsas rungtynių pabaigoje pridėjo po įvartį ir įtvirtino „Sevilla“ pergalę 4:1.
„Barcelona“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkusi 19 taškų ir rikiuojasi antroje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio „Real“ atsilieka dviem taškais.
