„UFC 320“ kovotojų atlyginimai: kiek uždirbo čempiono titulą susigrąžinęs Alexas Pereira?

Už įspūdingą pasirodymą A. Pereirai buvo skirtas 50 tūkst. JAV dolerių premija. Po triumfo pasigirdo kalbų, kad naujasis čempionas galėtų kilti į sunkiasvorių divizioną, tačiau UFC vadovas Dana White’as pareiškė, jog 38-erių brazilui pussunkio svorio kategorijoje dar liko ką veikti.
„Jie sakė, kad nori kovoti sunkiasvorių divizione, bet aš pasakiau, kad pirmiausia reikia susitelkti į šią kovą. Šioje kategorijoje dar yra įdomių dvikovų – pamatysime“, – kalbėjo D. White’as.
Už pergalę ir susigrąžintą titulą A. Pereirai uždirbo apie 3 mln. 582 tūkst. JAV dolerių. Tuo metu M. Ankalajevas už pralaimėjimą gavo maždaug 2 mln. 250 tūkst. JAV dolerių.
Šių varžybų prizinis fondas buvo šiek tiek mažesnis nei ankstesnio aukščiausio lygio turnyro, kuriame Dricusas Du Plessis už pralaimėtą vidutinio svorio kategorijos kovą prieš Chamzatą Čimajevą uždirbo 3,8 mln. JAV dolerių. Ch. Čimajevas tada gavo 2,68 mln. JAV dolerių ir tai buvo didžiausias jo atlygis UFC karjeroje. Prie sumos prisidėjo ir 50 tūkst. dolerių už geriausią vakaro pasirodymą.
Kiti „UFC 320“ dalyvių honorarai:
Merabas Dvališvili – 1 542 000 $
Cory Sandhagenas – 930 000 $
Jiri Prochazka – 515 000 $
Khalilas Rountree jaunesnysis – 465 000 $
Josh Emmettas – 316 000 $
Yana Santos – 301 000 $
Edmenas Shahbazyanas – 275 000 $
Youssefas Zalalas – 261 000 $
Chrisas Gutierrezas – 211 000 $
Ramizas Brahimajas – 176 000 $
Joe Pyferis – 151 000 $
Andre Munizas – 111 000 $
Faridas Basharatas – 85 000 $
Abusas Magomedovas – 65 000 $
Ateba Gautier – 52 000 $
Brogan Walker – 28 000 $
Tre’ston Vinesas – 16 000 $
